Interceptado un octoxenario veciño de Trasmiras (Ourense) tras circular 30 quilómetros en sentido contrario pola A-52

O Subsector de Tráfico de Ourense interceptou a un veciño de Trasmiras (Ourense) de 80 anos de idade tras circular máis de 30 quilómetros en sentido contrario pola autovía A-52 na provincia ourensá.

Segundo informou o Instituto Armado, sobre as 20,00 horas do 18 de febreiro recibiu un aviso do 112 Galicia de varias chamadas de condutores que ían polos carrís cara a Benavente da A-52, á altura de Riós (Ourense), que alertaban da presenza dun turismo en sentido contrario.

Por iso, segundo explican as mesmas fontes, activouse o dispositivo da Dirección Xeral de Tráfico para estes casos, que consiste no aceso dos paneis luminosos situados nos pórticos das vías desdobradas coa lenda 'Vehículo en sentido contrario. Extremen a precaución' e a "mobilización urxente" de todas as patrullas na zona.

Como resultado da intervención conxunta das patrullas de Tráfico e de Seguridade Cidadá, ás 20,15 horas interceptaron e detiveron a marcha dun Renault Megane no quilómetro 172, á altura das Estivadas, "despois de percorrer máis de trinta quilómetros en sentido contrario", segundo subliñan as mesmas fontes.

Despois de identificar o condutor, este resulto un home de 80 anos, de iniciais S.B.C., veciño de Trasmiras, o cal sinalou aos axentes que interviñan "de que estaba convencido que era el o que circulaba correctamente".

Ante esta situación os axentes decidiron retirar o vehículo da autovía e trasladalo ata a chaira dun restaurante próximo, e, desde alí, puxéronse en contacto cun fillo do condutor, para que se desprazase ata ese lugar para facerse cargo tanto do seu pai como do vehículo.

"DÉFICIT DE ATENCIÓN"

A Garda Civil de Ourense puntualizou que esta incidencia "non pode cualificarse como kamikaz", posto que a entrada e a posterior circulación en sentido contrario "obedeceron máis a un déficit de atención e desorientación do condutor que a unha actitude consciente e deliberada", segundo abundou.

Por estes feitos formulouse a correspondente denuncia administrativa e propúxose a esta persoa para un recoñecemento psicotécnico extraordinario "por unha posible perda das aptitudes psicofísicas que son requiridas para a condución de vehículos a motor", segundo concretou a Benemérita.

Con todo, o Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense fai un chamamento para que "todas aquelas persoas que teñan coñecemento ou desconfíen de que algún familiar seu puidese perder as facultades para a condución, informen oportunamente as autoridades de tráfico".

Deste xeito, segundo subliña, "poderase evitar situacións como a descrita, co consecuente perigo tanto para o propio condutor como para os demais usuarios que circulan polas vías públicas".