A Audiencia da Coruña confirma a condena a 7 anos de inhabilitación para un exedil do PP Santiago por prevaricación

A Audiencia Provincial da Coruña rexeitou o recurso de apelación interposto polo exedil popular de Santiago Albino Vázquez Aldrey contra a sentenza do Xulgado do Penal número 2 desta cidade e confirmou a condena a sete anos de inhabilitación absoluta para exercicio de calquera cargo ou función pública por un delito de prevaricación no caso vinculado á denuncia presentada por un policía local por mor dun nomeamento.

O exconcelleiro pedira a anulación da sentenza baseándose nunha alegada nulidade das intervencións telefónicas incluídas na causa, así como por non existir "proba de cargo suficiente", por erro na valoración da proba, por falta de motivación e por vulneración da presunción de inocencia, cuestións que foron rexeitadas na súa totalidade pola Audiencia Provincial.

Neste sentido, o fallo considera que a xuíza inicial resolveu desfavorablemente a petición de nulidade de escóitalas telefónicas, que tamén son apoiadas nesta ocasión, xa que non foron a orixe do "descubrimento" do delito, que "xa fora investigado" con anterioridade.

De feito, o propio axente levara ante a xustiza o caso, aínda que posteriormente a súa versión foi apoiada por unhas escoitas derivadas da investigación da Operación Pokémon.

CON "PLENA CONCIENCIA" DE ALGO "INXUSTO"

Do mesmo xeito, a Audiencia da Coruña "comparte" o criterio da sentenza de que Albino Vázquez "actuou con plena conciencia e vontade de que resolvía á marxe do ordenamento xurídico e de que ocasionaba un resultado materialmente inxusto".

"Iso inférese do feito de asumir unha competencia claramente ilegal e con respecto a un funcionario co que mantiña claros desencontros", indica o fallo, que confirma a sentenza orixinal.

NOMEAMENTO

O fallo xudicial do Penal 2 de Santiago considerou probado que Albino Vázquez, na súa condición de concelleira de Seguridade Cidadá, Tráfico, Servizo de Guindastre e ORA do Concello --polo que tamén está imputado na Operación Pokémon que investiga a xuíza Pilar de Lara desde Lugo--, realizou unha substitución no corpo de seguridade "a propósito" de que a designación tiña que recaer no funcionario da mesma categoría, que nese caso era o policía que denunciou. Con todo, adxudicouse ese posto a outra persoa.

Durante o xuízo, Fiscalía e acusación particular defenderon que existía un "plan" cuxo obxectivo era "apartar" ao xa exagente policial do seu posto, afirmacións que a defensa do exedil negou. Albino Vázquez asegurou que "en absoluto" tratou de prexudicar ao exmando da Policía e defendeu que o trato entre ambos era "correcto" e "profesional", algo que foi descartado na sentenza.