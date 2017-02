Retoman as obras da AP-9 no saída sur de Sigüeiro (A Coruña) tras 14 meses de paralización

O Ministerio de Fomento retomou as obras de construción do saída sur da AP-9 en Sigüeiro, capital do municipio coruñés de Oroso, que levan paralizadas 14 meses.

Segundo informou o Concello de Oroso nun comunicado, as obras retomáronse hai unha semana e, "en apenas uns días", xa se erixiron os dous alicerces sobre os que se situará a ponte sobre a N-550, infraestrutura cuxa construción motivou a detención dos traballos.

Respecto diso, o alcalde de Oroso, Manuel Mirás, mostrouse "satisfeito" pola resolución dunha situación que "non tiña razón de ser e que era bastante vergoñosa".

O pasado decembro, segundo explicou o concello, Mirás remitiu unha carta ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, na que lle "rogaba encarecidamente" a continuación destas obras.

Así mesmo, aínda que o alcalde de Oroso non deu unha data para a finalización das obras, si que afirmou que, tendo en conta que "só falta por executar un 14 por cento das obras" e "vendo o ritmo dos traballos nos últimos días", a infraestrutura podería estar terminada no prazo dun mes.