Pokémon.- De Lara retoma en abril as declaracións de investigados con varias empresas e funcionarios cataláns

A titular do xulgado de instrución número uno de Lugo, Pilar do Lara, retomará o próximo mes de abril as declaracións dos investigados na Operación Pokémon.

En concreto, segundo diversos autos e providencias ás que tivo acceso Europa Press, a maxistrada decidiu imputar ás seguintes sociedades anónimas: Grupo Europeo de Servizos Doal, Procedementos de Aseo Urbano (PAU), Servizos e Materiais, Vendex, Central de Administración e Análises Financeiras, Servizos Semat, Servizos de Enxeñaría e Transportes Auxiliares (Sintrasa), Econar e Serveis Generals per Municipis.

A todas elas relaciónallas con delitos de tráfico de influencias, suborno, falsidade documental, delitos fiscais e branqueo de capitais, pola concesión de contratos e adxudicacións en distintas administracións. En concreto, son unha ducia de concellos galegos (A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, Ferrol, Marín, Boqueixón, O Carballiño, Ordes, Sada e Arteixo); o municipio balear de San Lorenzo deas Cardassar e os cataláns de Sabadell e Barberá do Vallés.

Conforme a este mandato de Pilar de Lara, os representantes legais das citadas empresas deberán acudir a prestar declaración co seu avogado o 4 de abril a partir das 10,30 horas.

MÁIS DECLARACIÓNS

Para o día seguinte, a xuíza citou a declarar ao dono de Vendex, Gervasio Rodríguez Acosta; e ao seu delegado en Cataluña, Eugenio Díaz, así como a tres funcionarios do Concello de Barberá.

Todos eles deberán comparecer ante a xuíza a partir das 10,30 horas en calidade de investigados polos supostos delitos de tráfico de influencias, suborno e fraude na contratación.

A "MECÁNICA" DE VENDEX

De Díaz, a maxistrada sinala que ten "unha estreita relación" con Rodríguez Acosta, a quen acusa de deseñar "unha complexa armazón societario para, aproveitando as súas relacións a alto nivel político e empresarial, beneficiar ao seu grupo, en ocasións de forma ilícita".

Así, lembra --do mesmo xeito que en textos xudiciais anteriores-- que Vendex conseguía adxudicacións "a cambio de diversas prebendas, consistentes en entregas de sumas de diñeiro e/ou agasallos a autoridades, políticos e funcionarios públicos, ou a contratación de persoal recomendado por aqueles".

En canto ao delegado de Vendex en Cataluña, De Lara da por feito que "realiza unha importante actividade" relacionada con "a posible comisión dun delito de tráfico de influencias" cos municipios de Sabadell e Barberá, similar á xa citada anteriormente en concellos galegos.

A "mecánica", relata, pasa por "supostos pagos de diñeiro, entregas de agasallos, colocación de enchufados e pago de viaxes".