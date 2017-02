Centos de estudantes reuniranse en marzo na USC no Congreso Internacional Médico-Cirúrxico

A Facultade de Medicina da Universidade de Santiago (USC) converterase en marzo a sede do Congreso Internacional Médico-Cirúrxico que organiza a asociación de estudantes USCience e que na súa primeira edición, celebrada o ano pasado, congregou a máis de 200 participantes de todo o mundo.

Segundo explica a alumna do comité organizador Cristiana Isabel Sieiro Santos, tratan de "promover o diálogo e intercambio de ideas entre profesionais de distintas áreas". "Xa que opinamos que as especialidades se deben apoiar entre si para avanzar en dirección ao futuro".

Nesta cita científica participarán o cirurxián pediátrico Gentil Martins, quen destaca polos seus traballos na separación de xemelgos siameses unidos pola cabeza; o anatomo-patólogo Sobrinho Simoes, experto en cancro de tiroides; ou a expresidenta da Sociedade Española de Oncoloxía, Pilar Garrido, experta en cancro de pulmón.

Ademais, no encontro haberá unha mesa redonda sobre Parkinson que reunirá especialistas de primeira orde como o xefe do centro de enfermidades neurodegenerativas de Vall d'Hebron, Miquel Vila, ou Stephane Lehericy, experto en neuroimagen de París.

PROGRAMA

O novo encontro, baixo a lema 'Mentes que cambian o mundo', terá lugar en tres días, con talleres prácticos para o alumnado. A xornada do 13 de marzo dedicarase á cirurxía con catro mesas redondas sobre Traumatología, Cirurxía Cardíaca e Torácica; Maxilofacial e Plástica e Pediátrica.

O día 14 as conferencias orientaranse ás especialidades médicas, segundo indica a organización, en particular ao Parkinson, Oncoloxía e Pediatría.

O congreso terminará o día 15 de marzo co desenvolvemento do día 'E-health', orientado á tecnoloxía ao servizo do medicamento e saúde, e que contará coa presentación de proxectos apoiados pola Unión Europea como Knok, Kinematics, 14health e Soul.

Tamén nesa xornada presentaranse os traballos de estudantes que optan ao Premio da Sociedade Española de Cirurxía Torácica e Cardiovascular e da editora Elsevier.