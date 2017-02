O PP pide un punto de atención continuada en Vigo para os máis necesitados e a adhesión ao Plan de Vivendas Baleiras

O Grupo Municipal do PP no Concello de Vigo presentará unha moción no próximo pleno para reclamar ao goberno municipal de Abel Caballero que cre un punto de atención continuada para as persoas máis vulnerables, e que o Concello se adhira ao Plan de Vivendas Baleiras da Xunta.

Así o avanzou este luns en rolda de prensa a portavoz 'popular', Elena Muñoz, quen lamentou que os cidadáns están preocupados pola "inacción" do goberno local en varios aspectos, entre eles, a política social e o urbanismo.

Con respecto á primeira, o seu grupo presentará unha moción no pleno do próximo mércores para instar o equipo de Caballero a crear un punto atención continuada para as persoas máis necesitadas, porque "a realidade social de Vigo difire moito da que se empeña en vender o goberno municipal".

Segundo lembrou Muñoz, segue habendo desafiuzamentos, persoas vivindo soas, os traballadores sociais do Concello son "insuficientes" e o albergue "segue sen facer cumprir as súas normas".

Ademais da creación deste punto de atención, o PP reclamará ao goberno de Caballero que se adhira ao Plan de Vivendas Baleiras da Xunta, no que xa participan 32 municipios galegos, para favorecer que persoas en risco de desafiuzamento poidan ser reacollidas na cidade.

MOCIÓN SOBRE URBANISMO

Por outra banda, Elena Muñoz tamén anunciou que o seu grupo reclamará, a través doutra moción no pleno, que o goberno informe sobre "ámbitos e prazos" para a aplicación da nova normativa urbanística de Xunta, tendo en conta de que a cidade leva máis dun ano co Plan Xeral anulado polos tribunais.

Finalmente, a portavoz 'popular' volveu a criticar a decisión do goberno municipal de trasladar os plenos os últimos mércores de mes, un cambio que "rompe un consenso histórico", e que supón "contraprogramar" as sesións do Parlamento de Galicia e do Senado (o que afecta o grupo municipal do PP).