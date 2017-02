Angrois.- Vítimas reuniranse con Rueda e Elorza mentres o Parlamento galego volve debater sobre a investigación

Representantes do colectivo de vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois reuniranse en Santiago co vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e en Madrid co deputado socialista Odón Elorza este martes, día no que o Parlamento galego volverá debater a creación dunha comisión de investigación sobre o sinistro ferroviario.

Será a primeira vez que se aborda esta petición na Cámara autonómica na presente lexislatura, tras dúas ocasións en 2013, pouco despois de que se producise o descarrilamento polo que morreron 80 persoas e máis dun centenar resultaron feridas. Entón, o PP votou en contra e o PSOE abstívose, e agora os populares xa ratificaron que manterán a súa negativa.

A iniciativa coa que arrincará o pleno desta semana no Pazo do Hórreo nace de En Marea e BNG, e xorde no marco da entrada en vigor da última reforma da normativa parlamentaria, que permite á oposición forzar unha comisión de investigación por lexislatura aínda sen contar coa maioría absoluta. Para iso, é preciso que o pidan un terzo dos deputados (25) que pertenzan a un mesmo grupo ou, na súa falta, as dúas quintas partes (30) se forman parte de forzas diferentes.

Unha delegación encabezada por Carlos Vázquez Padín, concelleira en Tui (Pontevedra) por Converxencia 21 que perdeu á súa nai na curva da Grandeira, asistirá ao debate en Compostela. A plataforma de afectados solicitou o fin de semana que lles recibise o presidente da Xunta e Rueda confirmou que así o fará leste mesmo luns. O vicepresidente asume as funcións de Alberto Núñez Feijóo durante os últimos días ante a ausencia de leste polo nacemento do seu fillo.

Á marxe das dúas iniciativas de creación da comisión de 2013, máis recentemente, en xuño de 2016, a creación dunha comisión de investigación foi debatida no Parlamento galego, pero en forma de proposición non de lei.

ELORZA REÚNESE COS AFECTADOS EN MADRID

Pola súa banda, Odón Elorza comunicou á plataforma de afectados o descarrilamento que lles recibirá este martes, ás 16,30 horas, coincidindo coa celebración do pleno do Congreso dos Deputados, para o que citou a algúns dos seus integrantes nas inmediacións do mesmo.

Elorza propuxo á dirección do grupo parlamentario do PSOE promover unha serie de iniciativas na Cámara Baixa para esixir ao Goberno que reabra a comisión técnica sobre o accidente.

Por unha banda, propón presentar unha proposición non de lei para reclamar ao Ministerio de Fomento que reinicie a investigación oficial, "con garantías plenas de independencia", ao considerar que, tres anos despois da traxedia, hai "diferentes pronunciamentos e circunstancias sobrevindas" que así o aconsellan.

TRES CIRCUNSTANCIAS SOBREVINDAS QUE O XUSTIFICAN

Cita en concreto o informe da Axencia Ferroviaria Europea que considera que aquel sinistro non foi investigado "de forma independente" pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), e mesmo abre a porta a reiniciar a investigación.

Lembra así mesmo que a Audiencia da Coruña ordenou en xuño de 2016 reabrir a instrución para confirmar se, como consta no informe dun dos peritos, é certo que "existía un consenso técnico entre os expertos sobre a necesidade de protección das transicións significativas de velocidade mediante sistemas de control continuo ou puntual".

O terceiro elemento que menciona Elorza é a resolución do pasado xaneiro da comisión de peticións do Parlamento Europeo, que tras escoitar a unha representación das vítimas pediu a España unha nova investigación independente sobre o accidente de Angrois.

A plataforma de vítimas do Alvia veu denunciando que a investigación "non foi independente, xa que parte do equipo de investigación fórmano as empresas públicas implicadas no accidente: Renfe, Adif e Ineco". É dicir, os responsables que, na súa opinión, "desconectaron o sistema de seguridade porque xeraba atrasos".