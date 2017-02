The Sadies, The Paperhead e The Posies incorpóranse ao cartel de SON Estrella Galicia

Os grupos The Sadies, The Paperhead e The Posies incorporaranse ao cartel de SON Estrella Galicia, segundo informa a organización sobre o elenco de artistas que participarán nesta proposta musical.

O cuarteto canadense The Sadies presentará o 31 de marzo na Playa Club da Coruña os temas do seu novo traballo de estudo, que mestura estilos como o rockabilly, a psicodelia e o bluegrass, explican os promotores do concerto.

The Posies pasarán en maio por Vigo, A Coruña e Ferrol presentando os temas do seu último traballo de estudo. Á súa vez, o Café & Pop Torgal de Ourense recibirá "a atmosfera psicodélica" de The Paperhead o 6 de abril.

Mentres, o grupo galego de punk Novidades Carminha, fundado en Madrid en 2007, actuará o 3 de marzo neste ciclo. "Despois de percorrer toda a península entre salas e festivais, este trío volve con máis forza que nunca co seu cuarto álbum, Campións do Mundo", explica a organización sobre outra das propostas musicais.