Galicia perde un 4% das súas terras de cultivo no último ano, pero aumenta os seus pastos un 1%

As hectáreas das terras de cultivo en Galicia diminuíron no último ano un 4%, mentres se incrementaron os pastos un 1%, segundo figura no informe actualizado de 2017 que acaba de publicar o Ministerio de Agricultura en base ao sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas (Sigpac), usado no marco da Política Agrícola Común (PAC).

De tal forma, Galicia conta cunha superficie total de 324.461 hectáreas --en 2.326.311 recintos--, o que supón un descenso de 13.592 hectáreas (-4%) fronte ás 338.053 de 2016 --había 2.396.375 recintos--.

Pola súa banda, os cultivos permanentes de viñedos (21.376 hectáreas) e froiteiras (29.404 hectáreas) mantéñense sen cambios significativos e 2017.

No tocante aos pastos, produciuse un aumento ata 1.234.555 hectáreas, de forma que se incrementan en 14.245 (+1%) fronte ás 1.220.310 hectáreas de 2016.

Ademais, a superficie forestal mantense case invariable, cun lixeiro descenso ata 1.078.646 hectáreas, fronte ás 1.080.407 hectáreas do ano anterior.

O Sigpac configúrase como unha base de datos que contén unha imaxe aérea de todo o territorio nacional, coa delimitación xeográfica e información alfanumérica asociada dos recintos existentes.