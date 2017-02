O lume arrasa en xaneiro máis do dobre de hectáreas que a media da década, na súa maioría no Noroeste

O lume arrasou un total de 3.765 hectáreas de superficie durante o primeiro mes de 2017, o que representa un 126 por cento máis que o mesmo período que a media do decenio e 36 veces máis que o ano pasado no mesmo mes, segundo datos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

Ademais, estas cifras reflicten un repunte respecto da media e aos datos de 2016, cando arderon menos de 200 hectáreas de superficie. En total, o 64,33 por cento dos sinistros producíronse no Noroeste; o 28,53 por cento nas comunidades interiores; o 6,87 por cento no Mediterráneo e o 0,26 por cento en Canarias.

Do total de superficie afectada, o 65,64 por cento do arboredo e o 64,43 por cento da forestal ardeu no Noroeste; mentres o 33,11 por cento da superficie arboredo e o 22,87 da forestal ardeu en comunidades interiores. No Mediterráneo, pola súa banda, ardeu o 12,69 por cento da superficie forestal total e o 1,34 por cento do arboredo.

Os datos reflicten que durante o primeiro mes deste exercicio producíronse 771 incendios en España, máis do dobre que a media do decenio e cinco veces e media máis que na mesma trintena de 2016. Destes, 417 (máis da metade) foron conatos, de menos dunha hectárea, e 354 foron incendios. No mesmo período do ano pasado, dos 140 lumes que se produciron, 111 quedaron por baixo dunha hectárea e 29 pasaron dunha hectárea.

De momento non se produciu ningún gran incendio, na liña deste período do ano. Do total de vexetación afectada, 3.218 hectáreas eran de superficie matogueira e monte aberto e 99,39 hectáreas eran de superficie arboredo, mentres que as 448 hectáreas restantes eran pastos e dehesas.