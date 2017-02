León Benavente abre a programación cultural do segundo cuadrimestre da UVigo, que estrea ciclo de cinema asiático

A banda 'indie' León Benavente abrirá este mércores, día 22, a programación cultural do segundo cuadrimestre da Universidade de Vigo (UVigo), que ten entre as súas principais novidades a proxección de cinco películas de cinema asiático.

Segundo informou a UVigo, o concerto de León Benavente arrincará ás 18,30 horas do mércores no Teatro Vidal Bolaño, onde o grupo interpretará temas do seu segundo traballo, 'León Benavente 2', o cal están a presentar en España e México. A entrada será libre ata completar aforamento.

A parte musical da programación complétase o 22 de marzo coa música urbana do DJ e produtor independente Royce Rolo e o hip-hop-trap do grupo revelación Agorazein.

Xa o 27 de abril, será a quenda das bandas participantes no programa 'Ensaiamos', entre as que será elixida unha para gravar a súa primeira maqueta no campus da UVigo en Pontevedra.

CINEMA

A programación cultural conta, así mesmo, cun ciclo Cinema e Lingua dedicado ao inglés, polo que se proxectarán en versión orixinal subtituladas as películas 'My beautiful laundrette', de Stephen Frears; 'Babel', de Alejandro Iñárritu; 'The visitor', de Tom McCarthy; 'You're ugly too', de Mark Noonan; 'The inmigrant', de Charlie Chaplin; e 'A night at the opera', de Sam Wood.

Posteriormente, o 8 de marzo a partir das 20,00 horas desenvolverase o ciclo Cinema e Lingua dedicado ao cinema asiático. En concreto, mostraranse as películas chinesas 'Heroe', de Zhan Yimou, e 'Comer, beber e amar' de Ang Le; as xaponesa 'Despedidas', de Yojiro Takita; a surcoreana 'Joint Security Area', de Chan-Wook Park; e a hindú '3 Idiotas', de Rajkumar Hirani.

No marco dos dous ciclos, unha vez concluídas as proxeccións, celebraranse coloquios moderados polo docente do Centro de Linguas da Universidade de Vigo Keith Payne, e pola profesora de chinés, xaponés e caligrafía chinesa Lili Wo, respectivamente.

TEATRO

Finalmente, a programación da UVigo inclúe a XVIII edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu), que arrincará o 15 de marzo no teatro da cidade universitaria coa representación de 'Don Giovanni', a cargo do grupo da Escola Superior de Arte Dramática de Vigo Comedia da Arte.

Así mesmo, o 5 de abril será a quenda da obra teatral 'A última cornixa do mundo' do grupo Maricastaña da aula de Teatro de Ourense. Finalmente, dentro da parte teatral haberá outras catro obras, aínda por determinar, que se representarán no Vidal Bolaño e no auditorio do Concello de Vigo.