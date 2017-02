A plataforma en Defensa das Pensións convoca mobilizacións en toda España xunto ás Marchas pola Dignidade

A plataforma en Defensa das Pensións Públicas convocou un calendario de mobilizacións para as próximas semanas ás que se sumará o colectivo das Marchas pola Dignidade.

Así, a coordinadora estatal desta plataforma acordou mobilizarse o vindeiro venres 25 de febreiro e o 27 de marzo.

Ademais, acordou apoiar ás Marchas pola Dignidade nas manifestacións que esta convocou para os días 9 de marzo e o 7 de abril, en defensa da Sanidade e a Educación, respectivamente.

A pasada semana membros da coordinadora da plataforma en Defensa das Pensións Públicas mantiveron unha reunión con varias deputadas do grupo parlamentario de Unidos Podemos, entre elas a congresista de En Marea Yolanda Díaz.

No encontro coincidiron na necesidade de "reverter as políticas de recortes nos servizos públicos", así como "esixir o cumprimento do acordo parlamentario de subir as pensións ao 1,2% que foi bloqueado por PP e Cs" e reclamar a presenza desta plataforma no Pacto de Toledo.