Ferida unha persoa mentres queimaba restrollos en Coles (Ourense)

Unha persoa resultou ferida este luns na localidade ourensá de Coles tras queimarse mentres prendía lume a uns restrollos, segundo informou a Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia.

Tras o suceso, ocorrido ás 12,15 horas, a vítima, que sufriu "importantes queimaduras" na cara, foi trasladada no helicóptero medicalizado con base en Ourense ao Complexo Hospitalario da Coruña.

Ata a zona, na parroquia de Gustei, desprazáronse tamén efectivos de Protección Civil da Localidade, unha patrulla da Garda Civil e unha ambulancia do 061.

Por outra banda, un incendio rexistrado pasadas as 15,00 horas deste luns nunha cheminea provocou daños materiais no interior dunha vivenda en Foz (Lugo).

Segundo a información do 112, os feitos tiveron lugar na parroquia de San Martiño de Mondoñedo, no lugar de Mourente, e o lume afectou a unha porta e plásticos amontoados preto dunha caldeira. Non houbo que lamentar daños persoais.