Popular reorganiza o seu consello tras nomear a Saracho presidente e incorpora a un exconsejero de NCG entre 2011 e 2013

O consello de administración de Popular nomeou a Emilio Saracho novo presidente da entidade nunha reunión celebrada tras a xunta xeral extraordinaria de accionistas e designou a dous novos conselleiros.

A xunta xeral extraordinaria de accionistas aprobou este luns co 98% dos votos o nomeamento de Saracho como conselleiro executivo da entidade, tras o cal o órgano de administración reuniuse para designalo presidente.

Tras asumir o cargo, o novo presidente da entidade manifestou a súa "satisfacción" de formar parte de Popular, "unha entidade moi relevante para a economía española", e recoñeceuse "moi consciente" da "alta responsabilidade" que asume.

Por outra banda, o consello de administración do banco acordou por unanimidade nomear por cooptación a Carlos González Fernández e Antonio González-Adalid García-Zozaya como conselleiros independentes.

Carlos González foi nomeado presidente de Arthur Andersen no ano 2000 e, tras a fusión da compañía con Deloitte, foi presidente da mesma entre 2003 e 2009. Ademais, foi conselleiro de Novagalicia Banco entre 2011 e 2013 e actualmente é membro dos consellos de NH Hoteis, Sotogrande e Corporación Financeira Alba.

Pola súa banda, Antonio González-Adalid é presidente e conselleiro delegado de Carteira Industrial Rea, así como conselleiro de Europac e de Tubacex.

Durante a súa traxectoria profesional, foi director financeiro de Enagás, o INH e Repsol, así como presidente do xestor gasista entre 2002 e 2007. Ademais, foi conselleiro executivo de Repsol e dominical de Gas Natural, Petronor e Enagás representando á petroleira, ademais de conselleiro de Mecalux e membro do consello asesor de Ernst&Young.

SAÍDA DE DOUS CONSELLEIROS

González e González-Adalid cubrirán as vacantes producidas pola saída do consello de Ana María Molins López-Rodou e Jorge Oroviogoicoechea Ortega, que abandonan o órgano de administración ao cumprirse o vencemento do prazo para o que foron nomeados, informou a entidade.

Ao mesmo tempo, González e González-Adalid foron nomeados presidente e vogal da comisión de auditoría da entidade, respectivamente.

González-Adalid será tamén presidente da comisión de riscos do banco e como vogal desta comisión foi cesado Roberto Higuera, actual vicepresidente da entidade.

Así mesmo, Reyes Calderón foi nomeada vocal da comisión de retribucións e José Ramón Estévez Porto, vogal da comisión de nomeamentos, goberno e responsabilidade corporativa.