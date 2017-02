A Xunta inspeccionará cun dron a estrutura de madeira da Ponte da Barca (Pontevedra)

A Consellería de Infraestruturas inspeccionará este martes a estrutura de madeira da Ponte da Barca, en Pontevedra, co obxectivo de coñecer en detalle o seu estado de conservación tras as actuacións realizadas despois do último temporal.

Segundo informou a Xunta, a partir das 9,00 horas comezarán os traballos, que teñen por finalidade obter imaxes de alta resolución da construción para, desta maneira, "avaliar o grao de deterioración da estrutura de madeira e as necesidades concretas de actuación".

Esta inspección realízase despois da actuación acometida de forma inmediata tras o último temporal, cando os técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas revisaron a cuberta e aseguraron os voladizos, as madeiras e as ancoraxes.

Os traballos deste martes consistirán da realización dun conxunto de voos para a obtención de imaxes de alta resolución de cada unha das fixacións da estrutura de madeira que da soporte á marquesiña da Ponche da Barca.

Para isto empregarase un equipo multirrotor de catro brazos que alcanza unha altura de 120 metros e cun alcance de 500 metros, que se manexa cun radio mando de conexión por wifi.