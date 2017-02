Galovart (PSOE) impulsa no Congreso unha lei que permite aos menores solicitar un cambio de xénero no rexistro

A deputada viguesa do PSOE no Congreso, Lola Galovart, rexistrou este luns na Cámara baixa unha proposición de lei que permite aos menores de 16 anos solicitar un cambio de xénero no rexistro sen autorización.

Segundo apunta o documento, esta petición poderase levar a cabo a través dos proxenitores ou titores legais pero, no caso da oposición dun ou ambos os representantes, o menor poderá solicitala a través de Fiscalía e será un xuíz quen resolva o procedemento "tendo sempre en conta o interese superior do menor".

Terminaríase así co límite imposto na lei sobre esta materia, aprobada polo Goberno socialista en 2007, que situaba en 16 anos a idade permitida para poder rexistrar o cambio.

Ademais, segundo explicou a deputada do PSOE na Asemblea de Madrid Carla Antonelli, quen acudiu acompañando a Galovart, o texto "despatologiza a transexualidade" xa que elimina calquera requisito médico ou cirúrxico para solicitar a rectificación rexistral.

Así, a nova norma sinala que "toda persoa de nacionalidade española e con capacidade legal para iso, poderá solicitar a rectificación da mención rexistral de sexo" e que esta petición "non precisa máis requisitos que a declaración expresa da persoa interesada" xunto cos datos necesarios da inscrición que se pretende rectificar e, no seu caso, do número do Documento Nacional de Identidade.

NON DEBE ACREDITARSE CON TRATAMENTOS

O PSOE sinala, ademais, que a efectividade do dereito ao recoñecemento de identidade sexual non se poderá condicionar "en ningún caso" á acreditación de someterse a ningún tipo de cirurxías, a terapias hormonais ou a tratamentos psicolóxicos, psiquiátricos ou médicos de calquera tipo.

Antonelli sinalou que esta iniciativa vai pór a España de novo na vangarda e mostrouse orgullosa de que volva ser o PSOE quen recolla nesta proposta as demandas dos colectivos de transexuais.

CAMBIO DE IDENTIDADE A ESTRANXEIROS

Pola súa banda, a portavoz do PSOE nesta materia no Congreso, Lola Galovart, defendeu a identificación sexual como un dereito porque "a transexualidade non é unha enfermidade, senón unha normalidade".

A viguesa tamén destacou que esta nova norma que presentan os socialistas permiten solicitar o cambio de xénero a aqueles estranxeiros, con residencia en España, que acrediten a imposibilidade de levar a cabo este proceso no seu país de orixe porque implique risco para a súa vida ou integridade.

PIDEN UNHA LEI TRANS ESTATAL

Pola súa banda, a Plataforma polos Dereitos Trans celebrou nun comunicado esta iniciativa aínda que recalcou que é necesaria unha Lei Trans Estatal.

Ademais, aínda que reclama o consenso e apoio á mesma por parte de todos os grupos parlamentarios, lamenta que o grupo parlamentario socialista non contase coa opinión e a voz da Plataforma, que asegura representar a máis do 80 por cento do tecido asociativo trans do Estado español.