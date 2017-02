TURISMO.- O xeodestino de Ferrolterra aumentou en 2016 en case un 14% o numero de turistas

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, asegurou que no ano 2016 o número de turistas que visitaron o geodestino de Ferrolterra "incrementouse case un 14 por cento" con respecto ao ano anterior e que "máis de 145.000 turistas aloxáronse" entre xaneiro e decembro do pasado ano nesta zona.

"Son datos que nos animan a seguir traballando de maneira conxunta", dixo Nava Castro, en relación á colaboración entre a Xunta, a Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ferrol e a Deputación da Coruña.

Nava Castro participou en Ferrol na presentación dos actos organizados en 2016 e previstos para 2017 dentro das accións turísticas do destino Ferrolterra-Rías Altas.

Alí, Castro incidiu en que Galicia en xeral e "cada destino en particular, teñen unha singularidade", o que fai á Comunidade "tan competitiva como a zona do Mediterráneo", apostando por "un turismo de calidade". Do mesmo xeito, defendeu que as "bandeiras azuis" son "un reclamo a nivel nacional porque falan de Galicia como lugar de calidade".

COSTA DAS ONDAS

Pola súa banda, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou "as posibilidades que ofrecen as costas de Ferrolterra como lugar de destino dun turismo internacional, sobre todo coa posibilidade de practicar deportes náuticos cun gran potencial".

"O surf é un dos motores deste destino, baixo márcaa Costas das Ondas, coa que queremos desenvolver unha actividade respectuosa co medio ambiente, sustentable e que proxecta a nosa imaxe no exterior", dixo.

González Formoso destacou a creación dunha nova páxina web con esta proposta, "co obxectivo de destacar as características das praias da comarca, e os servizos nelas prestadas, grazas a unha gran comunidade de empresas que fortalecen e mellorar o tecido socio-económico da zona".

O presidente da Deputación da Coruña asegurou que "este é o camiño a seguir e así o demostran xa o catorce empresas, principalmente dos sectores de aloxamento e restauración, que basean a súa clientela nos practicantes de deportes acuáticos", ademais das "doce escolas e entidades deportivas especializadas sobre todo no surf".

REFERENCIA DO NOROESTE

Finalmente, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, incidiu en que o obxectivo da Mancomunidade de Municipios da Comarca, que el preside, é "converterse nunha referencia para o noroeste da Península en deportes marítimos e acuáticos, tal e como está a ser nos últimos anos".

Suárez agradeceu a colaboración tanto da Xunta como da Deputación da Coruña que, con actividades "como o Pantín Classic, están a pór a Ferrolterra no mapa, nun lugar para descansar, para pasar o tempo de lecer e tamén como punto turístico do nordés de España".