As teses oficiais elaboradas pola Coordinadora Nacional de Anova para o seu III Asemblea Nacional apostan de forma decidida por unha En Marea que actúe como "suxeito autónomo de ruptura" con dinámicas propias e que estea "por encima" do modelo de coalición e dos partidos políticos que a apoian.

Con todo, este documento destaca tamén o papel de Anova como "motor e aglutinante" do actual espazo de unidade popular e reivindica a figura do seu líder, Xosé Manuel Beiras, como o artífice da proposta que plantaría a semente para a construción da "fronte ampla" a través do seu discurso ofrecido con motivo do Día da Patria de 2012.

A formación que lidera Xosé Manuel Beiras fixo públicos este luns os documentos que levará, tras o seu debate nas comarcais, á Asemblea Nacional na que renovará a súa dirección e marcará o seu rumbo político para os próximos anos. Para este horizonte, Anova considera que o apoio á unidade popular "segue sendo extraordinario" pero sinala que se debe "reforzar" e "non dilapidar someténdoo a tensións de parte".

E é que o texto recoñece que, "no momento actual", En Marea "está sometida a diversas tensións" entre a "forma de coalición e a forma de suxeito autónomo". Precisamente, sobre esta cuestión deixa claro que a súa "aposta estratéxica segue sendo clara: suxeito autónomo, ruptura, democracia radical, organización republicana e desbordamento popular".

Ademais, Anova explicita a súa aposta por reforzar En Marea como un partido "en movemento" con dinámicas propias que, na súa opinión, debe estar moi por encima das estruturas dos diferentes partidos" que participan no espazo de ruptura.

MUNICIPAIS

"Ou En Marea convértese en partido clásico de corte electoral ou se abre á construción dun movemento popular que se vaia esparcindo pola base de toda a nación", sinala o documento que considera decisivo o "traballo local" de face ás próximas eleccións municipais.

Neste contexto político lembra que o espazo político da unidade popular "xógase o seu futuro como alternativa de cambio" nos próximos comicios municipais para os que ve necesario "fortalecer os procesos de unidade" nun horizonte "de dous anos" desde a celebración deste plenario do día 18 de marzo.

"Temos que aproveitar este período sen eleccións para tecer unha rede mestiza capaz de derrotar á dereita cultural, social e tamén electoralmente. Esa é nosa principal tarefa neste momento", apunta o documento que recoñece que pasadas citas electorais "a substitución dos procesos de unidade popular por unhas lóxicas pechadas de coalición" contribuíu a "rebaixar" os resultados.

AUTODETERMINACIÓN

No documento no que tamén analiza a situación da Unión Europea e do mundo tras a vitoria de Donald Trump nos Estados Unidos, Anova incide en que "non se debe esquecer" que o proceso de acumulación de forzas que vive "ten como obxectivo político estratéxico a cristalización dunha sociedade máis xusta e igualitaria nunha república galega".

"A república galega que proxectamos, a institucionalidade alternativa que a fundará, o poder constituínte que a fará posible, constrúese na obra de consolidación da unidade popular e da organización política coa que fixemos o camiño percorrido", indican.