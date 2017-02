Os primeiros indicios recabados na vivenda de Redondela (Pontevedra) na que esta tarde se rexistrou unha explosión apuntan a que esta foi "intencionada" e á presenza de gasolina na casa.

A falta de que unha investigación en profundidade o confirme, fontes próximas indicaron a Europa Press que os indicios apuntan a que se trata dunha "explosión intencionada".

De feito, na vivenda foron localizadas dúas bombonas de butano, que presumiblemente foron a orixe da explosión, e "restos de gasolina".

Os cadáveres dos falecidos, un home de 47 anos (E.F.C.) e a súa exparella, de 50 (M.J.M.G.), foron localizados carbonizados no interior da vivenda e confírmase que no momento da explosión e posterior incendio atopábanse sós no domicilio.

Nestes momentos, os servizos de emerxencias manteñen acordoada a zona á espera de que se produza o levantamento dos cadáveres e para evitar riscos derivados da situación da vivenda, que presenta daños moi importantes.