Fiscalía pide 5 anos de cárcere para un acusado de agresión sexual en Lalín e 12 anos para outro por violación

A Fiscalía pide cinco anos de prisión para un home acusado de agresión sexual a unha moza na localidade pontevedresa de Lalín e 12 para outro procesado por un delito de violación.

O inicio do xuízo foi fixado para as 10,15 horas do martes 21 de febreiro na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, polo que sentarán no banco dúas persoas acusadas de agredir a unha moza en compañía de dous menores de idade en novembro de 2012 no campo das festas de Lalín.

Segundo o relato do escrito do Ministerio Fiscal, recollido por Europa Press, os procesados B.F.T. e A.G.A., ambos os maiores de idade e sen antecedentes, en compañía de dous menores, na noite do 23 de novembro de 2012 sobre as 2,30 horas nunha festa que se celebraba no campo da feira da localidade de Lalín, dirixíronse á vítima "con ánimo de satisfacer os seus impulsos sexuais en contra da vontade da mesma".

A Fiscalía relata que rodearon á moza entre todos "e tocáronlle repetidas veces o cu e os peitos por encima da roupa a pesar da resistencia que opuxo a moza".

"Non satisfeitos cos tocamentos efectuados, e sen que cesase o seu ánimo libidinoso, o procesado B.F., seguido dos outros dous menores de idade, levou pola forza á moza detrás do palco da festa, e a continuación rompeulle as medias e meteulle os dedos na vaxina, á vez que a bicaba, mentres os menores agarrábana e tocábanlle por dentro da roupa os peitos e o cu", segundo sostén a Fiscalía.

Como consecuencia dos feitos, a moza, segundo destaca o Ministerio Fiscal, "sufriu varios episodios de tensión aguda, síntomas compatibles co padecemento de tensión postraumática, e agravamento da sintomatoloxía anímica ansioso-depresiva".

DELITOS

O Ministerio Público considera que os feitos son constitutivos dun delito de agresión sexual do que considera responsable ao procesado A.G.A., para o que solicita unha pena de cinco anos de prisión. Mentres, para B.F.T. pide 12 anos de prisión por violación.

En concepto de responsabilidade civil, a Fiscalía mantén que o procesado A.G.T. debe indemnizar á vítima con 2.000 euros e B.F.T., con 5.000 euros, polos daños psicolóxicos que lle causaron.