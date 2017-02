Estibadores de todo o mundo apoian este martes aos españois nun acto en Alxeciras (Cádiz)

Delegacións de estibadores de distintas partes do mundo acoden este martes a un acto no porto de Alxeciras (Cádiz) para manifestar o seu respaldo ao colectivo de estibadores español ante a reforma do sector anunciada polo Goberno, segundo informou o consello internacional de estibadores (IDC).

O obxectivo do acto é "mostrar un posicionamento internacional común" e "deseñar unha estratexia para dar unha resposta contundente no caso de que os desafíos que pretende presentar o Goberno español contra os traballadores fáganse realidade".

A reunión de estibadores de todo o mundo terá lugar durante a mañá deste martes, unhas horas antes de que á primeira hora da tarde os sindicatos españois do sector e a patronal retomen a negociación co fin de alcanzar un acordo sobre distintos aspectos da reforma que o Goberno prevé aprobar este venres.

Ao encontro de Alxeciras, o porto español que maior volume de mercadorías move, acudirán representantes de estibadores de Estados Unidos, concretamente dos portos de Nova York, Nova Jersey, Charleston e Os Ánxeles. Así mesmo asistirán unha delegación arxentina, e desde Europa, representantes do sector de Portugal, Dinamarca, Inglaterra ou Bélxica.

Nun comunicado, o Consello Internacional de Estibadores e a Coordinadora Estatal de Traballadores do Mar, principal sindicato do ramo español, reiteran que "sempre avogaron" polo diálogo para cumprir co mandato europeo de reformar o sector en España.

"Os resultados obtidos polos portos españois no último ano, cando lograron unha nova marca superando os 500 millóns de toneladas, e os cocientes de produtividade das empresas concesionarias, outorgan unha boa base para establecer a negociación coas empresas", aseguran os representantes dos traballadores.