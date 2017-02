Os afiliados estranxeiros á Seguridade Social en Galicia aumentan un 1,98% e alcanzan os 29.243 en xaneiro

O número medio de afiliados estranxeiros á Seguridade Social en Galicia alcanzou os 29.243 en xaneiro, o que supón un crecemento interanual do 1,98 por cento, segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Deste xeito, con respecto ao mesmo período do ano pasado, os afiliados estranxeiros aumentaron en 567 en Galicia, o 1,98 por cento, mentres que a variación mensual descendeu o 2,36 por cento, o que supón 708 menos que o mes anterior.

Por provincias, dos 29.243 afiliados estranxeiros, 10.599 corresponden á da Coruña; 10.152, á de Pontevedra; 4.546, á de Lugo; e 3.946, á de Ourense.

Do total, 18.321 afiliados estranxeiros en Galicia pertencen ao réxime xeral; 1.082, ao agrario; 3.064, ao de fogar; 1.139 ao de mar e 5.637 son autónomos.

PROCEDENCIA

En canto á procedencia, 13.388 afiliados estranxeiros proceden de países da Unión Europea e 15.854 doutros da fóra da UE. En canto ao xénero, 16.641 son homes e 12.602, mulleres.

En concreto, os países de fóra da UE de maior procedencia son Brasil (1.772), Marrocos (1.539), China (1.484) e Colombia (1.249). Da Unión Europea, pola súa banda, predominan os afiliados de Portugal (6.824), Romanía (2.651) e Italia (1.189).

TOTAL ESPAÑA

A Seguridade Social perdeu 24.274 cotizantes estranxeiros en xaneiro, un 1,4% en relación ao mes anterior, ata situarse o número de inmigrantes en alta en 1.687.585 ocupados, o seu nivel máis baixo desde o pasado mes de maio.

O departamento que dirixe Fátima Báñez indicou que a pesar de que xaneiro é un mes onde tradicionalmente descende a afiliación polo fin da campaña do Nadal, a taxa deste ano (-1,4%) é a mellor nun mes de xaneiro desde 2008.

Con este retroceso, a afiliación de estranxeiros á Seguridade Social regresa a terreo negativo tras aumentar en case 7.000 cotizantes durante o último mes de 2016.

Do total de estranxeiros en alta na Seguridade Social ao finalizar xaneiro, 1.406.595 cotizaban ao Réxime Xeral; 277.304 ao de Autónomos; 3.519 ao do Mar, e 166 ao do Carbón.

En termos interanuais, a afiliación de estranxeiros aumentou o pasado en xaneiro en 86.763 persoas (+5,4%). Do total de traballadores estranxeiros que cotizan no sistema da Seguridade Social, os grupos máis numerosos proceden de Rumania (304.590), Marrocos (215.366), China (95.782), Italia (83.377), Ecuador (65.702). Séguenlles os que proveñen de Reino Unido (58.951), Bulgaria (52.942), Colombia (49.218) e Bolivia (47.771).