Feridos tres homes tras saírse da vía o seu vehículo e chocar contra un poste de formigón en Cambre (A Coruña)

Tres homes resultaron feridos nun accidente de tráfico rexistrado este martes ao saírse da vía o seu vehículo e chocar contra un poste de formigón na localidade de Cambre (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu sobre as 2,15 horas na estrada DP-1704, que une Cambre e Barcala, e un dos ocupantes tivo que ser excarcerado polos Bombeiros de Arteixo ao quedar atrapado no interior do turismo.

O 112 Galicia recibiu a chamada de varios alertantes que informaban o suceso e indicaban que un coche impactara contra un muro e había persoas feridas.

Por iso, pasouse aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros de Arteixo. Así mesmo, solicitouse a colaboración dos efectivos de Protección Civil e da Policía Local, que confirmou a existencia dunha persoa atrapada no interior do turismo.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia tamén informou o persoal da compañía eléctrica, tras quedar o poste apoiado sobre os cables de iluminación pública.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial e outra medicalizada que levaron ao Hospital A Coruña ao tres homes feridos, de 19, 21 e 28 anos de idade, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.

ATROPELO

Por outra banda, unha muller resultou ferida despois de ser atropelada a última hora da tarde do luns por un turismo que circulaba á altura da rotonda do Alcampo, en Ferrol.

O suceso tivo lugar a escasos minutos das 20,00 horas deste luns. Un particular alertou ao 112 Galicia e indicou que a muller estaba tirada no chan e que necesitaba asistencia sanitaria.

Por iso, requiriuse a intervención do 061, que mobilizou unha ambulancia asistencial e levou á ferida, C.A.G.V., de 61 anos, ao Hospital Juan Cardona.

Axentes da Policía Local, Bombeiros e Protección Civil de Ferrol tamén foron informados o suceso polo persoal do CAE 112 Galicia.