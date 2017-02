As mulleres asasinadas na Guerra Civil

Amada García foi unha desas mozas asasinadas en Ferrol durante a Guerra Civil. Acusárona de ser xefa comunista cando estaba preñada. Prendérona por orde xudicial en abril do 1937 e xa non saíu máis. Foi asasinada cando outros sete republicanos o 27 de xaneiro do 1938.

Amada García Rodríguez, fusilada no 36 en Ferrol

O historiador Bernardo Máiz acaba de publicar “Amada García e os seus arredores”, un libro no que narra a historia desta muller e a represión franquista na comarca de Ferrolterra. O día 2 de marzo é a presentación en Pontedeume, o 9 en Vigo, o 16 en Santiago e o 23 na Coruña. Nunha entrevista na web Historia de Galicia, Máiz fala sobre a triste historia desta loitadora e sobre as penalidades que tivo que pasar ela e as mulleres republicanas.