O grupo galego Cortizo pechou 2016 cunha facturación de 470 millóns de euros, un 12,2% máis que o ano anterior

O grupo galego Cortizo, dedicado á fabricación de perfís de aluminio e PVC para a arquitectura e a industria, pechou o ano 2016 cunha facturación de 470 millóns de euros, o que supón un incremento do 12,2 por cento respecto dos 419 millóns do exercicio anterior.

Segundo informa a empresa radicada no municipio de Padrón (A Coruña), "estes datos positivos veñen impulsados por un notable aumento da produción, a cal experimentou a maior subida da historia da compañía cunha taxa de crecemento interanual do 19,4%, alcanzando as 71 017 toneladas producidas".

A cifra de exportación situouse no 70 por cento con vendas a 60 países diferentes, con Alemaña, Francia e Reino Unido como os seus principais mercados. "A este ritmo de crecemento duplicaremos a nosa produción en cinco anos e, a por iso, imos. Con proxección internacional, pero cos pés no chan; en Galicia, xerando valor para poder compartilo cos nosos clientes", segundo asegurou Raquel Cortizo, directora xeral da compañía.

En Cortizo, 2016 "tamén volveu ser un ano de máximos no que a emprego se refire", segundo destaca o grupo, que indica que "o aumento da produción e a apertura de novos centros loxísticos impulsaron a creación de 236 novos postos de traballo, acumulando xa máis de mil novos empregos no últimos cinco anos".

Na actualidade, o grupo conta con 2.510 traballadores: 1905 en España e 605 no estranxeiro. Concentra o 52 por cento do seu persoal en Padrón, onde traballan 1.323 persoas.

EXPANSIÓN

A firma padronesa sinalou que continúa inmersa en "un ambicioso proceso de expansión e investimento" ao que destinou o pasado ano 19,1 millóns de euros.

Respecto diso, indicou que foron materializados na posta en marcha de dúas novas liñas de anodizado e lacado de perfís na sede central; dúas novas extrusoras de PVC tamén en Padrón; a apertura de tres centros loxísticos en Torrelavega, Zagreb e Bucarest; un novo almacén de entrega inmediata en Manzanares e a renovación e ampliación das delegacións de Lugo e Zaragoza.