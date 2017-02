Pleno.- O BNG conmemora no Parlamento os 180 anos do nacemento de Rosalía coa reivindicación da súa figura

Os deputados do BNG conmemoran no pleno do Parlamento galego, que comeza este martes, os 180 anos do nacemento da poetisa Rosalía de Castro (1837-1885) con camisetas coa imaxe da autora de 'Follas Novas', así como coa lectura de versos.

Previamente ao comezo do pleno, na biblioteca da Cámara, os deputados realizaron un acto simbólico, coa portavoz do Bloque, Ana Pontón, á cabeza, no que reivindicaron a figura de Rosalía de Castro mentres portaban libros da escritora.

A intervención de Ana Pontón no debate sobre a apertura dunha comisión de investigación parlamentaria do accidente de Angrois arrincou coa lectura duns versos do poema 'A xustiza pola man', os mesmos que portan os deputados nacionalistas nas súas camisetas.

Precisamente, neste pleno o BNG preguntará ao Goberno galego sobre que medidas ten previsto tomar para garantir a titularidade e o uso civil do Panteón de Galegos Ilustres.