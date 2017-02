O Goberno alemán contacta con PSA preocupado co futuro dos empregos de Opel

O Goberno alemán iniciou os primeiros contactos co grupo francés PSA para reclamar información achega do futuro dos traballadores de Opel no caso de que se complete a venda desta marca por parte do consorcio General Motors.

As autoridades alemás, que tamén se puxeron en contacto coa compañía presidida por Mary Barra, súmanse desta forma a unha preocupación xa expresada non só polos sindicatos do país, senón tamén pola clase política de Reino Unido, onde se teme polos postos de traballo da marca Vauxhall, tamén incluída nas negociacións de venda.

O viceministro alemán de Economía, Matthias Machnig, indicou que PSA non ofreceu polo momento ningunha garantía acerca da preservación do emprego en Opel. "Por iso, as especulacións aínda son prematuras", afirmou en declaracións á cadea de televisión ARD.

O diario alemán 'Bild am Sonntag' sinala que PSA ten a intención de manter a actividade no catro fábricas de Opel en Alemaña unha vez completase a adquisición da marca.

En todo caso, o Goberno alemán, segundo a prensa do país, móstrase especialmente preocupado, entre outros motivos porque aparentemente non foi informado previamente achega do transcurso das negociacións.

As conversacións, nas que Opel podería quedar valorada en preto de 2.000 millóns de euros, atópase nunha fase avanzada e, de completarse con éxito, achegarían ao fabricante de Peugeot, Citröen e DS a Volkswagen, que se mantén como o principal grupo de automoción de Europa.