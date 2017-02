Vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois subliñaron que "a comisión de investigación" sobre o sinistro ferroviario que ocasionou 80 mortes e máis de 100 feridos en xullo de 2013 é "clave para facer xustiza".

Así o destacou Carlos Vázquez Padín, quen, xunto con outra integrante da plataforma de afectados, reuniuse este martes durante unha media hora co vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quen asume estes días as competencias do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, ausente tras o nacemento do seu fillo.

O encontro produciuse no Parlamento galego, precisamente, media hora antes de que se debatese por terceira vez, e a iniciativa de En Marea e BNG, a creación da devandita comisión de investigación.

A petición aínda non foi votada xa que os grupos proponentes esixiron que se habilitase unha urna para iso, co propósito de chamar a atención sobre a relevancia do posicionamento do PSOE.

No entanto, os argumentos dos grupos foron os mesmos que en anteriores ocasións, ao apuntar o PP e os socialistas que, na súa opinión, a Cámara galega non é o foro "adecuado" para que se aborde dita investigación.

Respecto diso, Vázquez Padín, xa antes do debate, sinalou, en declaracións aos medios de comunicación, que "o que non vale é dicir que o Parlamento de Galicia non é competente e os mesmos partidos políticos impedir no Congreso dos Deputados a comisión". "Iso é trampa", criticou.

Así, afirmou que "se cren que non é a sede adecuada, que falen cos seus partidos e díganlles que é imprescindible" a comisión de investigación "para facer xustiza".

Ademais, apuntou que a plataforma "vería con bos ollos que houbese unha declaración institucional" no Pazo do Hórreo coa que se solicitasen dúas cousas: a elaboración dun informe "independente" e a constitución dunha comisión de investigación na Cámara Baixa.

