A Delegación do Goberno en Galicia confirmou este martes que non hai constancia de denuncias por violencia de xénero por parte da muller de 50 anos de idade María José M.G., que faleceu este luns na súa casa de Chapela, en Redondela (Pontevedra), nunha explosión e posterior incendio supostamente provocados pola súa exparella, Emilio F.C., de 47 anos de idade, e que tamén morreu no sinistro.

Os feitos tiveron lugar a última hora da tarde do luns, cando se rexistrou unha gran deflagración na vivenda de María José, no Camiño Pousadoura de Chapela. Os primeiros indicios apuntan a que a explosión e o incendio foron intencionados, xa que se localizaron bombonas de butano manipuladas e un bidón con gasolina.

Deste xeito, a Delegación do Goberno en Galicia sinalou que o home tiña supostamente "todo preparado para ocasionar a explosión mortal".

No momento dos feitos, só os dous falecidos estaban na vivenda e, tras uns primeiros momentos de confusión, púidose localizar ao fillo pequeno de ambos, de oito anos de idade, que se atopaba en casa dos seus avós paternos.

Ata o lugar desprazáronse efectivos de Bombeiros de Vigo, que traballaron durante horas para apontoar a casa e retirar elementos perigosos, xa que os daños na estrutura foron severos.

Así mesmo, a Xunta puxo a disposición dos familiares (algúns dos cales viven noutras plantas da casa afectada) o equipo de profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Emerxencias e Catástrofes (GIPCE), que atenderon aos afectados ata altas horas da madrugada.

CONCENTRACIÓNS

Por outra banda, o Concello de Redondela, que nos primeiros momentos tras coñecerse os feitos expresou a súa "consternación" polo "tráxico suceso", convocou unha concentración ás portas do consistorio, ás 12,00 horas deste martes.

Do mesmo xeito, o Concello de Vigo tamén convocou un acto de repulsa polo que, segundo todo apunta, un novo caso de violencia machista. A concentración terá lugar en Praza do Rei ás 13,00 horas.

O Parlamento galego, así mesmo, gardou un minuto de silencio ao comezo da sesión plenaria deste martes polo sucedido en Redondela.