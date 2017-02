A 'vella' Pescanova convoca xunta extraordinaria para impugnar a ampliación de capital en Nova Pescanova

A 'vella' Pescanova convocou xunta xeral extraordinaria de accionistas o próximo mes de marzo para impugnar a ampliación de capital proposta en Nueva Pescanova tras converterse o fondo de investimento Broadbill no seu primeiro accionista, cun 11,564% do capital, e as posteriores dimisións no consello de administración.

En concreto, a sociedade de carteira que posúe un 20% de Nueva Pescanova convocou dita xunta o próximo 21 de marzo, en primeira convocatoria, ou, ao día seguinte, en segunda, para ratificar o acordo e instrución de voto adoptado o pasado 21 de setembro en xunta para impugnar o aumento de capital por capitalización de créditos de Nova Pescanova ou, pola contra, deixar sen efecto devandito acordo.

A xunta terá lugar despois de que Broadbill adquirise a participación de Damm e situásese por diante de Manuel Fernández de Sousa, Luxempart e Carolina Masaveu, cunha presenza superior ao 7% no tres casos.

Desta forma, a 'vella' Pescanova reunirá aos seus accionistas tras estes "cambios accionariais significativos" e co obxecto de facilitar o proceso de renovación no consello de administración tras as dimisións de César Real Rodríguez e César Mata, que ademais era secretario, cargo no que foi substituido por Leopoldo Fernández Zugazabeitia.

Así, ante a previsible presentación da dimisión do seu cargo por parte de catro do actuais cinco compoñentes do consello de administración, a xunta abordará o nomeamento de Alejandro Fernández Zugazabeitia, Luís Malo de Molina e Juan Manuel Ginzo Santiso como conselleiros independentes.

A xunta de accionistas abordará ademais o informe do consello de administración sobre cuestións relevantes que afectan á firma, así como a decisión acerca da invitación de Nueva Pescanova a capitalizar certos créditos a longo prazo da 'vella' Pescanova, cuxo destino é o pago dos acredores da pesqueira, con suxeición a certas condicións.

O pasado 19 de xaneiro, o consello de administración de Nueva Pescanova dió 'luz verde' á capitalización de créditos de entre 300 e 400 millóns de euros, á vez que aprobou o Plan Estratéxico da compañía ata 2020, que contempla investimentos por 125 millóns de euros.

Precisamente, á vez que se aproba o plan estratéxico, o consello aprobou o inicio do proceso que desembocará na ampliación de capital de Nueva Pescanova. Neste sentido, a empresa alcanzou un acordo cos acredores e socios titulares do máis do 75% da débeda e do capital actual do grupo (La Caixa, Sabadell, Grupo Banco Popular, Abanca, BBVA, Bankia, Ubi, HSBC e SVP) para capitalizar parte dos seus créditos.