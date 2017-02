As entradas de pedidos na industria descenderon un 25,8% en decembro de 2016 en Galicia

As entradas de pedidos descenderon un 25,8 por cento en Galicia en decembro de 2016 con respecto ao mesmo mes de 2015, o que a sitúa co segundo maior descenso anual tras o da Comunidade de Madrid (-32,9%).

Así o recolle o estatística 'Índice de entradas de pedidos na industria' publicado este martes polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os datos do INE, recollidos por Europa Press, no conxunto do ano 2016 as entradas de pedidos aumentaron en nove comunidades. Deste xeito, Castilla-León (6,7%), Illas Baleares (5,1%) e Galicia (3,1%) presentaron as taxas máis elevadas sobre a media anual dos índices.

Mentres, Asturias (-6,8%), Comunidade de Madrid (-5,1%) e Cantabria (-4,8%) rexistraron as taxas máis negativas, segundo a estatística do Instituto Nacional de Estatística.

TOTAL ESPAÑA

A cifra de negocios da industria subiu unha media do 0,4% en 2016 en España en comparación con 2015, mentres que as entradas de pedidos do sector mantivéronse sen cambios no conxunto do ano, segundo o datos difundidos este martes polo Instituto Nacional de Estatística.

Desta forma, as vendas da industria encadean o seu terceiro aumento anual consecutivo, aínda que sexa o máis baixo do últimos tres anos. En 2013 e 2012, a facturación do sector rexistrou caídas superiores ao 2%, mentres que en 2011 e 2010 creceu a taxas próximas ao 5% ou superiores. Nos outros dous anos do período de crise, 2008 e 2009, as vendas do sector descenderon a taxas superiores ao 20%.

Os pedidos, pola súa banda, se estancaron en 2016 tras haber repuntado en 2015 e 2014. En 2013 e 2012 caeron máis dun 2%.

O avance da facturación da industria en 2016 foi resultado do forte repunte experimentado polas vendas de bens de equipo, un 5,1%, e en menor medida, polas dos bens de consumo non duradeiro, que creceron un 3,1% respecto de 2015, e bens de consumo duradeiro (+1,8%). A enerxía recortou a súa facturación unha media anual do 15,7%, en tanto que as vendas dos bens intermedios retrocederon un 1,5% o ano pasado.

Corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a facturación da industria incrementouse unha media do 0,8% en 2016, mentres que os pedidos do sector avanzaron un 0,5%.

O pasado mes de decembro, as vendas da industria incrementáronse un 2,5% respecto ao mesmo mes de 2015, case catro puntos menos que en novembro. Con este avance, a facturación do sector encadea dous meses de ascensos interanuais.

Eliminando o efecto de calendario e a estacionalidade, a facturación do sector industrial creceu un 6,4% interanual en decembro, taxa 1,5 puntos superior á de novembro e a máis alta desde agosto de 2011 (+7,7%).

En taxa mensual (decembro de 2016 sobre novembro do mesmo mes), a industria incrementou a súa facturación un 0,8% se se eliminan os efectos estacionales e de calendario, fronte ao repunte mensual do 1,8% do mes de novembro.

BAIXAN OS PEDIDOS EN ENERXÍA E BENS INTERMEDIOS.

Os pedidos, pola súa banda, se estancaron en 2016 despois de subir nos dous anos anteriores. Tres sectores industriais elevaron a súa cifra de pedidos o ano pasado, especialmente os bens de consumo duradeiro, cun crecemento medio anual do 4,8%. Séguenlle os bens de equipo (+3,2%) e os bens de consumo non duradeiro (+3%). A enerxía, pola contra, recortou os seus pedidos un 15,7% en 2016 e os bens intermedios, un 1,5%.

Durante o ano pasado, as entradas de pedidos do mercado exterior aumentaron un 1,9% na eurozona e un 3,4% na zona non euro, en contraste co descenso do 0,5% experimentado no mercado interior.

No último mes de 2016, os pedidos da industria retrocederon un 4,6% respecto de igual mes de 2015, taxa 11,7 puntos inferior á de novembro e a súa primeira taxa negativa tras catro meses consecutivos de ascensos interanuais. Corrixindo os efectos estacionales e de calendario, os pedidos da industria descenderon en decembro un 1% en taxa interanual, taxa 6,5 puntos inferior á de novembro.

En taxa mensual (decembro de 2016 sobre novembro do mesmo mes), as entradas de pedidos baixaron un 2,5% eliminando os efectos estacionales e de calendario. Esta taxa contrasta co avance mensual do 0,4% rexistrado en novembro.

A INDUSTRIA ELEVA VENDAS EN OITO COMUNIDADES.

No conxunto de 2016, a cifra de negocios da industria elevouse en oito comunidades autónomas. Castella-León, Estremadura e Cataluña presentaron as taxas máis elevadas, con crecementos do 8,7%, do 3% e do 1,2%, respectivamente.

Os maiores descensos nas vendas industriais durante 2016 déronse en Asturias (-4,6%), Cantabria (-4,4%) e Murcia (-3,8%).

En canto aos pedidos, estes incrementáronse en nove rexións en 2016. Os maiores avances anotáronllos Castilla-León (+6,7%), Baleares (+5,1%) e Galicia (+3,1%) e as caídas máis pronunciadas rexistráronse en Asturias (-6,8%) e Madrid (-5,1%).