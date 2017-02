Angrois.- A votación da comisión de investigación no pleno atrásase ao pedir En Marea e BNG que se faga en urna

A votación no pleno do Parlamento galego da petición de creación dunha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois foi atrasada debido á solicitude de En Marea e BNG de que se fixese en urna nun intento de evidenciar a relevancia do posicionamento de cada deputado.

E é que esta é a primeira vez en que se aborda esta demanda das vítimas do accidente nesta lexislatura, a da entrada en vigor da última reforma da normativa parlamentaria, a cal permite á oposición forzar unha comisión de investigación por lexislatura aínda sen contar coa maioría absoluta.

Para iso, é preciso que o pidan un terzo dos deputados (25) que pertenzan a un mesmo grupo ou, na súa falta, as dúas quintas partes (30) se forman parte de forzas parlamentarias diferentes, de maneira que é ineludible que o PSdeG se some á reclamación das outras dúas forzas da oposición.

Durante o debate, os grupos proponentes, En Marea e BNG --que xuntos non logran ningún dos dous requisitos e, por tanto, queren evidenciar a relevancia da postura do PSOE--, reclamaron a constitución dunha comisión de investigación para esclarecer posibles responsabilidades políticas no sinistro.

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, e a portavoz do Bloque, Ana Pontón, subliñaron que é "de xustiza", ademais de cargar contra a "falta de respecto" cara ás vítimas por parte das autoridades.

"NON SERÍA ÚTIL"

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, considerou que "non sería útil" esta comisión de investigación no Parlamento de Galicia, e identificou que o "ámbito adecuado" sería o Congreso dos Deputados, ao ter "a competencia plena sobre estas cuestións" e "capacidade de esixir" a comparecencia de responsables técnicos, políticos e empresariais.

Precisamente, foi un deputado socialista vasco, Odón Elorza, o que rexistrou na Cámara Baixa unha serie de iniciativas no Congreso para esixir ao Goberno que reabra a comisión técnica sobre o accidente ferroviario ocorrido en xullo de 2013 e no que houbo 80 falecidos e 152 feridos.

Pero, polo momento, a dirección do Grupo Socialista non deu o seu visto e prace, a pesar do que o deputado tamén se citou este martes coas vítimas no Congreso.

De novo no debate da Cámara galega, Leiceaga rexeitou, ademais, que a responsabilidade de crear unha comisión de investigación dependa do seu grupo. "É o PP quen ten a decisión. Non somos nós", destacou --en referencia a que a maioría absoluta dos populares pode facilitar a creación-- e reivindicou que os socialistas van ser "coherentes" con este asunto.

O PP, a través do deputado Martín Fernández Prado, reiterou, neste sentido, que ao seu xuízo o Pazo do Hórreo "non é o foro adecuado", e trasladou "por terceira vez" a proposta de realizar unha declaración institucional que demande a elaboración dun novo informe técnico "incontrovertido" sobre o descarrilamento.

Na lexislatura pasada chegouse a debater no pleno do Parlamento --outras veces tentouse introducir o debate pero non se peren dúas ocasións a creación dunha comisión de investigación, co que, de rexeitarse de novo, será a terceira vez que esta iniciativa conte cun non. Ademais, os grupos --entón de AGE e BNG-- trataron de forzala a través dunha proposición non de lei, pero o resultado foi igualmente negativo.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)