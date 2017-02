Tres detidos e dous investigados en Lugo nun operativo con 75 arrestos en España por fraude masiva no Plan Pive

A Garda Civil de Cidade Real, no marco da denominada 'Operación Preveo', detivo a 75 persoas --tres delas na provincia de Lugo-- e á investigación doutras 29 --dúas na provincia luguesa--, como presuntas autoras dunha fraude masiva na solicitude de axudas do Plan Pive. Os axentes tratan agora de determinar a responsabilidade doutras persoas nestes feitos.

Segundo informou o Instituto Armado, as detencións foron levadas a cabo en Cidade Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo e Almería.

As investigacións iniciáronse en decembro de 2015 por mor da denuncia dun veciño de Villanueva de los Infantes (Cidade Real), no que manifestaba que lle estaban cobrando o imposto de vehículos de tracción mecánica por un que entregara para a súa baixa definitiva nun centro de tratamento de residuos.

Así, a Garda Civil detectou anomalías na tramitación da baixa deste vehículo, que fora transferido a unha terceira persoa e dado de baixa ao tres días da mesma, todo iso sen consentimento do denunciante, polo que levou a cabo unha inspección nese establecemento.

No transcurso desta inspección descubríronse varias irregularidades e interveuse a documentación de máis de 350 vehículos entregados neste centro para a súa baixa definitiva, "sospeitando que con todos eles realizáronse actuacións similares á denunciada", segundo engadiron as mesmas fontes.

Froito da primeira análise da documentación intervida, os axentes puideron constatar que os documentos dos vehículos entregados para a súa baixa estaban a ser utilizados para obter axudas públicas para a compra de vehículos novos, "beneficiándose fraudulentamente do Plan Pive, destinado á renovación do parque automobilístico nacional para reducir as emisións contaminantes á atmosfera", segundo engaden.

Para beneficiarse desta axuda, cuxo importe variaba con arranxo ás bases de cada convocatoria, era necesario dar de baixa un vehículo propio cunha determinada antigüidade, sen que se esixise un tempo mínimo na titularidade do vehículo entregado ata marzo de 2015, data a partir da cal, co Plan PIVE-7 requiríase que a titularidade fose mínimo dun ano.

DECLARACIÓN

Por tal motivo, a Garda Civil procedeu a tomar declaración individualizada aos antigos propietarios dos vehículos que aparecían na documentación que fora intervida no despezamento, os cales estaban convencidos de que os seus vehículos foran dados de baixa ao entregalos no mesmo.

Así mesmo, se cotexou a documentación intervida cos rexistros nas distintas Xefaturas Provinciais de Tráfico nas que fora tramitada, o que puxo all descuberto que as firmas dos contratos de compravenda e outros documentos necesarios para realizar as transferencias foran falsificadas para simular a intervención da persoa que entregara o vehículo no despezamento. Igualmente, detectouse a falsificación da firma dalgunha persoa xa falecida.

BENEFICIO

O vendedor do vehículo novo ofrecía ao comprador a posibilidade de transferir ao seu nome un vehículo que cumprise coas condicións establecidas na convocatoria vixente do Plan Pive, para beneficiarse das axudas que ofrecían tanto a Administración como o fabricante do vehículo.

Nalgunhas ocasións, os concesionarios enviaban aos compradores a un determinado despezamento para que comprasen a documentación dun vehículo vello, polas que chegaban a pagar entre 150 e 400 euros.

Unha vez recompilada a documentación necesaria, o concesionario remitíaa á xestoría coa que traballaba, onde se falsificaban as firmas dos contratos de compravenda e os documentos de transferencia para presentalos á Xefatura Provincial de Tráfico correspondente, mantendo a titularidade do comprador do vehículo usado apenas tres días, durante os que se tramitaba a solicitude das axudas do Plan Pive, solicitándose a baixa definitiva do vehículo posteriormente.

DETIDOS

Entre os detidos atópanse 44 persoas físicas que obtiveron axudas públicas mediante este sistema, aos que se lle imputan un delito de estafa. Outras 11 están relacionados coa compravenda de vehículos a través de concesionarios e talleres, a quen se lles imputan tamén o mesmo delito e nalgúns casos de falsificación de documentos e outras 20 son titulares, xerentes ou traballadores de xestorías, a quen se lles imputaron os delitos de usurpación de identidade e falsificación de documentos como medio para cometer o delito de estafa.

A operación foi levada a cabo polo Equipo de Policía Xudicial da Garda Civil de Valdepeñas (Cidade Real) e as dilixencias foron entregadas no Xulgado de 1ª Instancia e Instrución número 6 de Cidade Real.