A Xunta de Galicia expresou este martes o seu "máis enérxica condena" polo suposto caso de violencia contra a muller ocorrido o luns no municipio de Redondela (Pontevedra), onde faleceu unha muller e a súa exparella nunha explosión supostamente causada polo home.

Así, á espera de confirmación oficial se é un caso de violencia de xénero, o Goberno galego condena "unha vez máis" este tipo de actos de violencia contra as mulleres e traslada a súa "pesar" e "apoio" ás familias.

Tras o sucedido, a Xunta fai un chamamento a toda a sociedade para que "se rebele" contra a "repudiable secuela" da violencia de xénero e, entre todos, "poder terminar con este tipo de actos" e "poder alcanzar a plena erradicación deste problema público e social de primeira orde".

Así mesmo, fai un chamamento para que as mulleres vítimas de malos tratos "denuncien e así se lle poidan prestar as axudas necesarias", tanto no ámbito da protección policial como económico, co fin de axudarlles a romper coa situación de violencia na que estean inmersas.

A Xunta lembra que as vítimas teñen á súa disposición o teléfono 016, gratuíto e que garante a confidencialidade, xa que non queda pegada na factura telefónica.