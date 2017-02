O sector servizos elevou as súas vendas un 8,8% en Galicia en 2016, o maior incremento de España

Galicia experimentou en decembro o maior crecemento da cifra de negocios do sector servizos do conxunto estatal, cunha subida do 8,8%, segundo os datos publicados este martes polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O emprego creado polos servizos creceu un 2,1 por cento o ano pasado na Comunidade galega, por baixo da media estatal, que se situou no 2,4 por cento.

Segundo os datos difundidos no INE, recollidos por Europa Press, en Galicia a cifra de negocios dos servizos subiu un 4% en decembro de 2016 relación ao mesmo mes de 2015.

Mentres, o emprego creado polos servizos aumentou en decembro do ano pasado un 2,1 por cento na Comunidade galega, o que supón a mesma media rexistrada no ano 2016.

DATOS ESTATAIS

En España, o sector servizos rexistrou en 2016 un aumento medio da súa facturación do 4,2%, o seu segundo repunte máis elevado desde 2007 e o terceiro consecutivo tras o logrado en 2015, cando as vendas do sector creceron un 4,8%.

O emprego creado polos servizos creceu un 2,4% o ano pasado, tamén o seu terceiro incremento anual consecutivo e o máis alto desde o ano 2006, cando a ocupación deste sector tamén creceu un 2,4%, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística.

Desde 2008, só no ano 2010, 2014, 2015 e agora 2016 o sector conseguiu incrementar as súas vendas. No resto de anos desde o estalido da crise económica, os servizos recortaron a súa facturación, especialmente en 2009 (-13,7%).

Corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a facturación dos servizos aumentou un 4,4% no conxunto de 2016, mentres que a taxa interanual desestacionalizada situouse en decembro no 6,3%, tres décimas máis que en novembro e a máis alta desde xuño de 2010 (+6,8%).

En decembro de 2016, a cifra de negocios dos servizos (sen corrixir de efectos estacionais e de calendario) subiu un 4,4% en relación ao mesmo mes de 2015, máis de dous puntos por baixo da de novembro. A pesar diso, o sector acumula xa 40 meses de ascensos interanuais.

En taxa mensual (decembro de 2016 sobre novembro do mesmo ano), a facturación dos servizos, eliminado o efecto estacional e de calendario, subiu un 0,7%, fronte ao incremento mensual do 0,9% experimentado en novembro.

O COMERCIO VENDE UN 3,9% MÁIS EN 2016.

Todas as actividades do sector servizos experimentaron incrementos na súa facturación o ano pasado. Así, as vendas do comercio avanzaron unha media do 3,9% respecto de 2015, con aumentos do 11,8% na venda e reparación de vehículos, do 3,5% no comercio almacenista, e do 2,1% no comercio comerciante polo miúdo.

Os outros servizos elevaron a súa facturación un 4,8% en 2016, destacando os crecementos da hostalaría (+6,8%) e das actividades profesionais (+6,4%). Tamén incrementaron a súa facturación as actividades administrativas (+5,6%); información e comunicacións (+4,6%) e transporte e almacenamento (+2,3%).

Os datos do INE reflicten que o emprego no sector servizos rexistrou en 2016 un repunte do 2,4%, que foi máis acusado nos outros servizos (+2,6%) que no comercio (+2,1%). Todos os subsectores crearon emprego en 2016. O maior crecemento do emprego deuse nas actividades administrativas (+4,1%), hostalaría (+2,9%) e comercio almacenista (+2,6%).

A FACTURACIÓN E O EMPREGO SOBEN EN TODAS As COMUNIDADES

No conxunto de 2016, todas as comunidades incrementaron a cifra de negocios do sector servizos, destacando os ascensos de Galicia (+8,8%), Baleares (+7,9%), La Rioja (+7,1%) e Cantabria (+6,3%).

En canto ao emprego, o persoal ocupado subiu tamén todas as rexións durante 2016, especialmente en Baleares (+5,4%), Navarra (+3,6%), Canarias (+3,5%), Murcia (+3,4%) e Aragón (+3,3%).