Meliá nomea ao coruñés Ramón Vidal Castro como director xeneral do complexo Palacio de Congresos de Palma

Meliá Hotels International anunciou este martes que o coruñés Ramón Vidal Castro será o director xeral do Palacio de Congresos de Palma e, por tanto, o máximo responsable deste complexo e da persoa que lle apoiará como director do hotel Meliá Palma Bay, Juan Manuel Fernández.

Segundo informou a empresa nun comunicado, o Palacio de Congresos de Palma é un dos poucos que ten un hotel propio incorporado, e por iso, o Grupo optou por unha estrutura directiva "reforzada e polivalente", cun director xeral do hotel que, xunto aos directivos do centro de convencións, reportarán a un só director xeral do complexo.

Vidal é un "executivo hoteleiro de vocación e con acreditado prestixio" dentro do Grupo Meliá. Nacido na Coruña en 1966, realizou a carreira de Administración Hoteleira na Universidade de Madrid e un máster en Dirección Xeral na Cornell University, en Nova York. Ten unha dilatada traxectoria en dirección hoteleira tanto en España como o estranxeiro.

Ademais, durante o últimos seis anos estivo a cargo da Dirección Xeral do hotel Meliá Castela, buque insignia a nivel internacional da empresa no segmento MICE, que conta con máis de 7.000 metros cadrados de espazos para reunións, un auditórium de última xeración, e case 1.000 habitacións. Á fronte do Meliá Castela, que rexistra máis de 90.000 estancias anuais xeradas polos congresos e convencións, Ramón Vidal dirixiu un equipo de máis de 500 persoas, e só no exercicio 2016, contratou máis de 1.000 eventos no hotel.

"Esta traxectoria, unida á súa paixón polo servizo ao cliente e a un excepcional nivel de esixencia, convertíanlle no candidato idóneo para liderar este proxecto", sinalou Meliá.

Neste sentido, o vicepresidente e conselleiro delegado, Gabriel Escarrer, sinalou que en Meliá Hotels International operan "máis de 200.000 metros cadrados de instalacións de congresos e reunións" e saben de "a importancia do equipo e das persoas que o lideran, para alcanzar o éxito". Por iso, segundo dixo, pediron a Vidal que "asumise este novo reto na súa carreira profesional, rodeándose dun equipo comprometido e competente".

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ, NOVO DIRECTOR DO HOTEL MELIÁ PALMA BAY

Por outra banda, o equipo do complexo refórzase co nomeamento, como director do Hotel Meliá Palma Bay, de "outro experimentado xestor de hoteis enfocados ao segmento MICE", Juan Manuel Fernández Cernadas, cuxa traxectoria inclúe hoteis como o Meliá Sevilla ou o Meliá Sitges, líderes no segmento de Congresos nos seus respectivos mercados.

Ambos os directivos atópanse actualmente en proceso de instalarse definitivamente en Palma, e terán como reto máis inmediato concluír no menor tempo posible, e coa máxima calidade e operatividade, a posta en marcha do centro congresual e do hotel.