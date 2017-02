A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) resaltou o "esforzo" que levaron a cabo os organismos territoriais na aplicación de dereito da competencia.

Durante a celebración do Consello Anual de Defensa da Competencia, convocado en Madrid, o organismo regulador puxo de manifesto o "paulatino" incremento dos casos abordados polas distintas autonomías en materia de defensa da competencia.

Así, durante o encontro tamén se destacou o "paulatino" incremento de casos abordados polas diferentes autonomías como consecuencia dun maior coñecemento por parte das empresas destas autoridades.

Durante 2016 sometéronse ao mecanismo de asignación de casos un total de 91 expedientes, dos que 79 foron asignados a comunidades autónomas.

Destacan Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra ou Valencia, onde foron as comunidades as que se encargaron na súa totalidade de resolver as malas prácticas.

A CNMC destaca que máis da metade dos casos afectan á fixación de prezos, ás condicións comerciais, limitación de produtos, repartición de mercado, condicións discriminatorias ou imposición de condicións comerciais.

Cataluña, Galicia, a Comunidade Valenciana, Aragón, Castilla-León, País Vasco, Estremadura e Andalucía son as comunidades autónomas que conta cunha autoridade de competencia con órgano de instrución e resolución.

En cambio, noutras comunidades como Murcia, Canarias, Madrid e Navarra só cóntase cun órgano de instrución e resolve a CNMC, mentres que en Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja e Cantabria non existe autoridade.

Outro dos aspectos que se destacaron durante esta reunión anual foi a intensidade na colaboración entre as distintas autoridades autonómicas en materia de inspeccións.

Durante 2016 o organismo encabezado por José María Marín Quemada solicitou no marco de cinco expedientes a colaboración ou autoridade autonómica correspondente ao lugar onde ía realizar a inspección.