Médicos interinos de Galicia piden ao Sergas e colexios profesionais unha campaña contra as agresións a facultativos

A Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) solicita ao Sergas e aos colexios profesionais que "comecen de inmediato" unha campaña de concienciación contra as agresións a facultativos.

Deste xeito, a asociación pretende que "todos os usuarios da sanidade pública sexan conscientes dos seus deberes e as súas limitacións" e se lles advirta, ademais, "das consecuencias penais ou civís dos seus actos".

O colectivo de interinos lamentou que "se deixou pasar a oportunidade de facer unha lei específica" en España que "incluíse as ameazas, inxurias, vexacións e coaccións" porque, a xuízo de Asmig, "non incluílo dalgunha maneira supón que se permite a gratuidade do insulto ao médico".

Respecto diso, lembra que este tipo de condutas "considéranse faltas e son castigadas con escaso rigor". "As ameazas, inxurias, vexacións e coaccións pasan a ter resposta pola vía administrativa, o que vai consagrar a impunidade da inmensa maioría das agresións verbais aos sanitarios", segundo sostén.

DATOS

Asmig destaca que en 2015 creceron un cinco por cento as agresións a médicos. Estas agresións, segundo engade, prodúcense tanto en homes (49,6%) como en mulleres (50,4%), aínda que na franxa de idade dos 46 e 55 anos son os homes os que máis as sofren, mentres que no resto de idades "non hai apenas diferenzas", segundo apostila.

"No que si se observaron diferenzas é no lugar no que os profesionais médicos exercen o seu traballo, sufrindo máis lesións físicas (55%) ou psíquicas (45%) os que traballan na sanidade pública (312), que os que o fan na sanidade privada (49)", segundo resalta Asmig.

Os agresores adoitan ser, segundo recolle a asociación, pacientes que tiñan unha cita programada (39%), familiares (31%) e enfermos sen cita previa (27%).

Durante o ano 2015, producíronse 64 sentenzas, das cales o 41 por cento (48) foron condenatorias, o 22 por cento (14) absolutorias e no 3 por cento (2) dos casos chegouse a un acordo.

En concreto, das sentenzas condenatorias, 18 foron como delito de atentado contra a autoridade, 29 delitos leves, cinco delitos graves e o resto foron faltas por lesións, ameazas, malos tratos ou falta de orde pública. "Máis do 90% dos médicos sufriu unha agresión verbal ou física na súa vida profesional", segundo conclúe.