O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou este martes a presenza de "bombonas manipuladas e acelerante" na explosión na que morreu unha muller na súa casa en Redondela (Pontevedra) e a súa exparella, en trámites de separación, polo que "todo indica" que se trata dun caso de violencia de xénero.

Así, Villanueva ratificou que "todo indica que se trata dun caso de violencia de xénero". "O segundo que temos na comunidade este ano e o décimo segundo en España", segundo concretou.

"Temos que condenar da forma máis enérxica que se poida dar este tipo de actuacións e insistir nas denuncias cando exista a máis mínima sospeita de violencia de xénero", segundo manifestou, a preguntas dos medios durante a súa presenza nun acto en Lugo.

DENUNCIAR

Devandito isto, precisou que na vivenda onde se produciu a explosión, "hai bombonas manipuladas, hai acelerante". "Agora hai que determinar como se produciu o suceso, pero todos os datos apuntan a que había bombonas coa mangueira cortada e unha acelerante e, como consecuencia da combinación dos dous factores, púidose producir a explosión", segundo explicou.

Villanueva ratificou, así mesmo, que "non" había denuncias previas por malos tratos. "Non constaban denuncias previas na base de datos, por iso insisto nesa necesidade desa denuncia, esa necesidade de que a faga a vítima ou cando calquera teña sospeitas, que as denuncias son anónimas", reivindicou.