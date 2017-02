UGT denuncia que as mulleres galegas cobran un 21% menos que os homes e demandan unha lei de igualdade salarial

UGT denunciou que a fenda salarial entre homes e mulleres en Galicia achégase ao 21 por cento, 4.708 euros menos. Así, segundo o informe da organización salarial, que incorpora datos do ano 2014 e 2015, as mulleres galegas teñen que traballar 66 días ao ano para cobrar o mesmo que os homes.

Así o explicou a secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos sociais de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez, con motivo do Día Internacional pola igualdade salarial, que se celebrará este mércores 22 de febreiro. A organización sindical insistiu en demandar o impulso dunha lei de igualdade salarial.

A dirixente sindical destacou que as mulleres en Galicia cobran de media ao ano un 20,9 por cento menos que os homes, o que supón que "para percibir o mesmo salario terían que traballar 66 días máis cada ano, ata o 7 de abril". "Ou poderían deixar de traballar o 30 de setembro, xa que, a partir desta data, estarían a traballar gratis", apostilou.

Esta brecha é tan só 0,9 puntos inferior á de 2010, polo que "aínda queda moito por facer". Ademais, Mónica Rodríguez incidiu en que, máis que unha "mellora" das condicións da muller, a brecha reduciuse polos efectos da crise, cun incremento do paro e empeoramento da situación laboral e tipo de contratos dos homes.

UGT constata que, se se contabiliza a brecha salarial en euros, o resultado é que as mulleres galegas deixaron de percibir 2.229,3 millóns de euros no ano 2014. Tendo en conta o salario medio anual en Galicia, a diferenza retributiva anual entre homes e mulleres en Galicia foi de 4.708,02 euros.

A día de hoxe, as mulleres galegas perciben un salario medio similar ao que cobraban os homes en 2014.

MENOS QUE NO RESTO DO ESTADO

En comparación co resto das comunidades, UGT apuntou que as traballadoras galegas perciben un 10 por cento menos de salario anual que a media das mulleres do resto do Estado. Galicia é a sétima comunidade onde o salario medio das mulleres é máis baixo.

Tras As Canarias, as mulleres galegas son as que menor ganancia perciben por hora traballada, un 10 por cento menos que os homes. Segundo UGT-Galicia, os complementos salariais son unha das claves que explican o diferencial entre homes e mulleres.

De feito, o peso que teñen os complementos salariais no salario bruto anual dos homes é de 762,66 euros superior ao das mulleres, o que supón unha brecha do 27,85 por cento.

DIFERENZA POR RANGO DE ESTUDOS

Segundo os datos facilitados pola Axencia Tributaria dos que se fai eco UGT, no ano 2015 un 36,3 por cento das mulleres tiñan ingresos salariais menores ou iguais ao salario mínimo interprofesional (9.080 euros ao ano), fronte ao 26,6 por cento dos homes.

En canto ao rango de estudos, tamén se aprecian diferenzas, xa que unha muller, para chegar a percibir os 18.400 euros de media que cobra un home con estudos primarios, ten que alcanzar unha diplomatura.

Así as cousas, esta diferenza salarial tradúcese posteriormente nunha brecha no caso das pensións. E é que, 403.162 mulleres pensionistas galegas viven cun importe medio de 593,54 euros, elevándose no caso das pensións de xubilación a brecha ao 38,1 por cento.

LEI DE IGUALDADE SALARIAL

Nesta conxuntura, UGT-Galicia insistiu no impulso dunha lei de igualdade salarial, cunha serie de propostas, como obrigar ás empresas de 25 ou máis traballadores a someterse a auditorías periódicas de igualdade salarial á instancia de parte, incluída á representación dos traballadores e/ou sindical.

Tamén se propón crear un rexistro público no que as empresas de 25 ou máis traballadores estean obrigadas a rexistrar anualmente as retribucións (tanto salariais como extrasalariales, en diñeiro ou en especie) de todos os seus traballadores.

Igualmente, UGT pide aumentar as sancións ás firmas que non respecten a normativa sobre igualdade de xénero, incluída a igualdade salarial.