O portavoz da confluencia galega En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino, pediu que a visita deste mércores do presidente de Arxentina, Mauricio Macri, non converta o Congreso "nunha cámara de comercio para os negocios dos seus amigos e dos do presidente do Goberno, Mariano Rajoy".

"Estamos a recibir unha chea de cartas de cidadáns arxentinos e tamén galegos que están preocupados pola visita de Macri", asegurou o portavoz dos socios de Podemos en Galicia, en declaracións aos medios antes de participar na Xunta de Portavoces.

Segundo Gómez-Reino, os arxentinos e galegos que se puxeron en contacto con eles manifestáronlles a súa preocupación pola "vulneración sistemática de dereitos" que diferentes entidades internacionais denunciaron "desde a chegada de Macri" á Presidencia de Arxentina.

"Maniféstannos estar preocupados por que esta visita non sexa tanto a visita normal que tería que ser entre dous Estados soberanos senón unha visita na que esperamos que o Congreso non se converta nunha cámara de comercio para os negocios dos amigos do señor Macri e do señor Rajoy", apostilou.