(AV) Arquivado o 'caso Hormigón' con respecto a Rivas, ao non ver indicios de prevaricación ou negociacións prohibidas

A Audiencia Provincial de Pontevedra ditou auto no que estima o recurso de apelación interposto polo concelleiro vigués Ángel Rivas, contra a decisión de abrirse unha peza separada do coñecido como 'caso Hormigón' para investigarlle por supostos delitos de prevaricación e negociacións prohibidas para funcionarios públicos, e decretou o sobresemento provisional e arquivo das actuacións practicadas na súa contra.

Segundo o auto, ao que tivo acceso Europa Press, "non se razoou a concorrencia de ningún indicio do que deducir unha patente, clara e vulgar vulneración do ordenamento" por parte de Rivas, ao participar nas Xuntas de Goberno nas que se adxudicaron obras a empresas construtoras que, á súa vez, compraban o formigón á empresa da que o concelleiro fora xerente.

Por outra banda, a Audiencia estimou no seu auto (contra o que non cabe recurso) que tampouco está acreditada a comisión dunha suposta negociación prohibida, e sinalou que o feito de Rivas fose xerente dunha empresa de formigóns, provedora doutras empresas que concorrían a adxudicacións do Concello de Vigo, "non pode confundirse cunha tarefa de asesoramento profesional ás devanditas empresas".

