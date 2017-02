Vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois subliñaron que a comisión de investigación sobre o sinistro ferroviario que ocasionou 80 mortes e máis de 100 feridos en xullo de 2013 é "clave para facer xustiza". Respecto diso, advertiron de que é "trampa" dicir que o Parlamento galego "non é competente" para constituíla e que "os mesmos partidos" --por PP e PSOE-- impidan que se cre no Congreso dos Deputados.

Así o destacou un portavoz da plataforma de afectados, Carlos Vázquez Padín, despois de, xunto con outra integrante da asociación, reunirse este martes durante unha media hora co vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quen asume estes días as competencias do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, ausente tras o nacemento do seu fillo.

O encontro, no que tamén participou o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, produciuse na área de Goberno da Cámara autonómica, precisamente, media hora antes de que esta debatese por terceira vez, e a iniciativa de En Marea e BNG, a creación da devandita comisión de investigación.

A votación desta petición foi atrasada xa que os grupos proponentes esixiron que se habilitase unha urna para iso, co propósito de chamar a atención sobre a relevancia do posicionamento do PSOE, que ten 14 deputados. O PP (41) xa anunciou o seu rexeitamento e cos votos da 'marea' (14) e Bloque (6) faltarían 10 para que saíse adiante.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Durante o debate da iniciativa, os argumentos dos grupos foron moi similares aos das dúas anteriores ocasións --ambas as en 2013--, ao apuntar populares e socialistas que, na súa opinión, o Pazo do Hórreo non é o foro "adecuado" para que se aborde dita investigación.

Respecto diso, Vázquez Padín, xa antes do debate, sinalou, en declaracións aos medios de comunicación, que "o que non vale é dicir que o Parlamento de Galicia non é competente e os mesmos partidos políticos impedir no Congreso dos Deputados a comisión". "Iso é trampa", criticou.

Así, afirmou que "se cren que non é a sede adecuada" o Parlamento de Galicia, o que deben facer é "falar cos seus propios partidos" en Madrid e dicirlles "que é imprescindible" a comisión de investigación "para facer xustiza".

Ademais, este afectado, que perdeu á súa nai no accidente e é concelleiro en Tui (Pontevedra) por Converxencia XXI, apuntou que a plataforma "vería con bos ollos que houbese unha declaración institucional" na Cámara galega coa que se solicitasen dous puntos.

O primeiro, a elaboración dun informe "independente" que substitúa o da CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que a Axencia Ferroviaria Europea invalidou por ser unha "auténtica chapuza feita a mala fe para protexer os intereses do estado", segundo censurou Vázquez Padín. O segundo, a constitución dunha comisión de investigación na Cámara Baixa.

No hemiciclo, o representante do Partido Popular volveu a ofrecer esa declaración institucional, pero cinguiuna á solicitude dun informe sobre o descarrilamento "con criterios de total independencia".

"MÁIS IMPORTANTE QUE 80 MORTOS?"

A maiores, o representante dos afectados polo sinistro do Alvia chamou a atención sobre que a postura do PSOE "é clave", tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Deputados.

"Acabóuselles o tempo de porse de perfil", incidiu, para destacar que os socialistas "teñen a clave" co seu voto para determinar se hai ou non comisión de investigación.

Neste sentido, reprobou que o seu portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, mostrásese contrario a gastar a única "bala de prata" con Angrois --a oposición pode sacar adiante unicamente unha comisión de investigación por lexislatura co voto deses 30 deputados que pertenzan a distintas forzas--. "Espera ter algo máis interesante que un tema de 80 mortos?", preguntouse.

Pero non eximiu de críticas ao PP, ao atribuírlle un comportamento "moi neglixente" e de "protección" a certos mandatarios. "O PSOE está a protexer a Ana Pastor e Rafael Catalá e o PP a José Blanco e a outros mandatarios", contrapuxo, para denunciar a existencia de "un pacto de silencio no que o estado se enroca contra as vítimas".

Con todo, atreveuse a vaticinar que "David pode derrotar a Goliat": "Porque temos a razón e porque imos ter perseveranza durante moitos anos para lograr o éxito no esclarecemento deste asunto", fixo fincapé.

Así as cousas, concluíu lembrando que as súas reivindicacións pasan pola apertura dunha comisión de investigación, ben sexa en Santiago ou en Madrid, aínda que admitiu que "no momento en que se producise no Congreso, xa non sería tan necesaria reclamala no Parlamento de Galicia".

O QUE SE FALOU NA REUNIÓN

Dentro da reunión, entre outras cuestións, o vicepresidente da Xunta e o representante da plataforma de afectados intercambiaron impresións sobre o procedemento xudicial en curso.

Así, segundo fontes consultadas por Europa Press, Rueda defendeu o labor da Xunta ao fornecer a dous do tres peritos designados xudicialmente.

Fronte a isto, Vázquez Padín achacou incompetencia na área ferroviaria a estes expertos, e lembroulle ao vicepresidente que uno deles plagió parágrafos enteiros do informe da CIAF.