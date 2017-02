A 'vella' Pescanova anima a accionistas a presentar candidaturas para evitar que o consello quede inoperante

A 'vella' Pescanova animou aos seus accionistas a presentar candidaturas alternativas para completar os postos no consello de administración e evitar que quede "inoperante" e a sociedade "acéfala", segundo informou este martes á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Por iso, a sociedade de carteira propietaria do 20% de Nueva Pescanova considerou oportuno seleccionar polo menos tres candidatos para evitar ese escenario "indesexable", tras converterse o fondo de investimento Broadbill no seu primeiro accionista, cun 11,564% do capital, o que provocou as dimisións no consello de administración de César Real Rodríguez e César Mata, que ademais era secretario, cargo no que foi substituído por Leopoldo Fernández Zugazabeitia.

A firma celebrará a súa xunta extraordinaria en marzo despois de que Broadbill adquirise a participación de Damm e situásese por diante de Manuel Fernández de Sousa, Luxempart e Carolina Masaveu, cunha presenza superior ao 7% no tres casos.

Desta forma, a 'vella' Pescanova reunirá aos seus accionistas tras estes "cambios accionariais significativos" e co obxecto de facilitar o proceso de renovación no consello de administración.

Así, ante a previsible presentación da dimisión do seu cargo por parte de catro do actuais cinco compoñentes do consello de administración, a xunta abordará o nomeamento de Alejandro Fernández Zugazabeitia, Luís Malo de Molina e Juan Manuel Ginzo Santiso como conselleiros independentes.

"Ningún do tres tivo ata a data nin ten relación laboral nin de ningunha outra natureza con Nueva Pescanova, nin os seus administradores, o cal asegura a súa independencia e liberdade de criterio e actuación no que respecta á relación futura con Nueva Pescanova", sinalou a sociedade.

Doutra banda, respecto ao retorno a cotización, os administradores da 'vella' Pescanova manteñen contacto regular coa CNMV e atenden puntualmente todos os seus requirimentos de información, aínda que algúns deles escapan á súa capacidade de control por recaer en aspectos estratéxicos de Nueva Pescanova que só esta pode definir e, no seu caso facilitar.

O consello de administración da 'vella' Pescanova confía en que a CNMV adopte a decisión que estime oportuna acerca do seu retorno a cotización nun prazo "non moi longo".

A firma convocou a xunta xeral extraordinaria de accionistas o próximo mes de marzo para impugnar a ampliación de capital proposta en Nueva Pescanova, que de levarse a cabo suporía unha dilución da participación en Nueva Pescanova, que na actualidade é un 20%, a unha cifra do 1,63%.

Desde o punto de vista dos fondos propios, a 'vella' Pescanova non se oporía a unha capitalización posterior se fose necesario, pero sempre partindo da base de que os fondos propios de Nueva Pescanova ao peche de 2016 contemplen previamente a reversión da deterioración de 151 millóns de euros e con iso evítese a dilución da sociedade en Nueva Pescanova.