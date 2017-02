O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, comentou este martes que a investigación da Garda Civil apunta a "uns petardos tirados desde un coche" no caso dun suposto tiroteo denunciado no exterior dun club de alterne do Corgo na madrugada do luns.

Así, Carballo subliñou que "houbo unha chamada dun tiroteo, aínda que non está confirmado que fose un tiroteo con arma". "Todo apunta a que foron uns petardos que se tiraron desde un coche, como demostrará a investigación da Garda Civil", explicou.

"Apareceron restos de petardos alí e, por tanto, non hai ningunha alarma, nin sospeita de que se producise alí ningún disparo", concluíu o subdelegado.

Así mesmo, puntualizou sobre unha serie de roubos na Mariña de Lugo que son "episodios puntuais, que veñen repetindo". "Pero a Garda Civil investiga todos eses casos e nos últimos meses produciuse a detención de varios delincuentes, o problema é que algúns deses delincuentes a xustiza deixounos en liberdade novamente pero a garda civil segue traballando e seguindo a esas persoas", comentou.

Tamén advertiu de que moitos dos que cometen estes roubos "son xente itinerante", que se verían favorecidos porque A Mariña "ten unha comunicación rápida con Asturias". "E entón é fácil que pola autovía xente de Asturias, e doutras comunidades, poida entrar e cometer feitos delituosos en Galicia", concluíu.