O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, informou este martes de que a Xunta buscará "acelerar" a creación de emprego, e que este sexa de "maior calidade", a través dun paquete de medidas coas que "consolidar" o crecemento económico.

Así o expuxo nunha comparecencia a petición propia no Parlamento galego, onde a oposición lle botou en cara que "Galicia perdeu unha década" co PPdeG na Xunta, xa que "é a comunidade autónoma que ten a peor evolución de emprego de todo o Estado", en palabras de Manuel Lago (En Marea).

Na súa intervención, Conde ofreceu "diálogo político e social" para sacar adiante a futura lei de emprego de Galicia anunciada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, co fin de conseguir unha economía "máis competitiva" baseada na industria 4.0, un novo plan de I+D+i e a internacionalización.

Así, avoga por un "pacto polo emprego en Galicia", coa "modernización" do servizo de emprego da Comunidade, á vez que se reforzarán os sistemas de formación e os estímulos a contratación entre colectivos máis vulnerables e unidades con todos os seus membros en paro. Tamén se avanzará na igualdade salarial, atenderase ao emprego xuvenil e favorecerase a captación de novos investigadores.

Entre outras medidas a desenvolver, Conde destacou: unha estratexia para autónomos con 160 millóns; 150 millóns para o polo aeronáutico de Rozas; a posta en marcha de tres consorcios de innovación en aeronáutica, bioeconomía e industria 4.0; unha cooperación máis eficaz publico-privada; así como a creación da Axencia Forestal de Galicia.

Así mesmo, porase en marcha un novo programa de instrumentos financeiros innovadores con 80 millóns; mentres que se activará un Plan para a Protección das Persoas Consumidoras, que entre outras medidas potenciará a arbitraxe electrónica.

OS PRINCIPAIS INDICADORES "EN VERDE"

Xunto a isto, Francisco Conde fixo unha análise da situación na que se atopa a Comunidade galega, cos seus principais indicadores "en verde" en 2016, polo que "é difícil negar que Galicia en xeral ten unha mellor situación que o conxunto do Estado".

A modo de exemplo, o conselleiro referiuse a a "evolución excepcional" das exportacións, cunha "nova marca histórica", co "mellor ciclo exportador da historia" no últimos catro anos.

Todo iso, no marco da estratexia da Xunta ata 2020, que fixa como obxectivo a creación de 100.000 empregos e a baixada do paro ata o 10%.

CONDE, "MAGO DA POSVERDADE"

En contraposición, Manuel Lago (En Marea) lamentou que "a recesión foi máis intensa e a recuperación máis débil" en Galicia, polo que cre que o Goberno de Feijóo foi "o peor dos 35 anos de autogoberno", con 103.000 ocupados menos e 38.000 desempregados máis.

Respecto diso, censura que tivo que pasar unha década de gobernos de Feijóo "para volver ao peor ano da recesión". Neste sentido, sinala que Galicia "é a segunda comunidade onde máis aumenta o paro desde 2009, só por detrás de Estremadura".

A modo de exemplo, Lago esgrimiu que Galicia achegaba en 2009 o 5,3% do PIB do Estado e agora é o 5,1%, o equivalente a "2.000 millóns de euros" menos, "o custo diferencial dos gobernos de Feijóo".

Abel Losada (PSdeG) reprochou que na súa primeira intervención de "37 minutos" Conde "falou moi pouco, moi por encima", de desigualdade, a pesar de ser "un tema moi importante". Nesta liña, lamentou que o conselleiro "segue sendo un mestre" e "un mago da posverdad e os feitos alternativos".

Pola súa banda, Noa Presas (BNG) expuxo problemáticas como a perda de 10.800 activos no último trimestre, na súa maioría novas, así como "o fenómeno dos falsos autónomos" ou da deslocalización de empresas. Tamén demandou que, "dunha vez por todas, reúnase co comité de empresa de Ferroatlántica como lle solicitan".

En cambio, Miguel Tellado (PPdeG) censurou aos grupos da oposición a súa "negacionismo da realidade" e "catastrofismo" ante a recuperación, que "é unha realidade innegable".

CRUZAMENTO DE REPROCHES ENTRE EN MAREA E PPDEG

O debate contou cun cruzamento de reproches entre En Marea e PPdeG. Despois de que o deputado popular Miguel Tellado espetase a Manuel Lago que só lles preocupa o nome do partido co que se van a presentar ás próximas eleccións, o deputado de En Marea definiu ao Partido Popular como "herdeiro da ditadura de Franco".

A continuación, Lago referiuse ao "longo historial" do PP, ao que definiu como "o partido do accidente de Angrois", "a corrupción", "o partido da guerra de Iraq" e o das "amizades perigosas co narcotráfico".

Ante isto, o vicepresidente do Parlamento, Diego Calvo, retirou a palabra a Lago, aínda que o deputado de En Marea fixo un rogo de demanda formal á Cámara para que non se chame ao seu grupo desde as bancadas populares como "mareas de Podemos". "Cando o señor Tellado fala de mareas de Podemos non é ningún insulto", defendeu, con todo, o tamén popular Diego Calvo.

Como réplica, Miguel Tellado recriminou a Lago, "do Partido Comunista", que busque reabrir feridas do pasado, á vez que se mostrou "orgulloso" de pertencer "a un partido democrático como é o PP".

Finalmente, Tellado agradeceu de forma irónica que Lago lle axude a comprender o "galimatías" de "as mareas de Podemos", que "son máis partidos que deputados".