Abanca pon en marcha un servizo especializado para as cláusulas chan, voluntario e gratuíto para os clientes

Abanca creou un servizo especializado, dentro da súa atención ao cliente, para atender as reclamacións de clientes con cláusulas chan, con arranxo ao real decreto aprobado polo Goberno central para resolver as situacións en que estas fosen abusivas.

Devandito servizo ten carácter voluntario e gratuíto para o usuario e o banco disporá dun prazo de tres meses desde a recepción para dar resposta ás reclamacións presentadas.

O prazo de resposta para as reclamacións recibidas con anterioridade a este 21 de febreiro empezará a contar a partir de dita data.

Segundo comunicou a entidade, a reclamación poderá ser entregada polos consumidores con obxecto de "revisar se procede" a devolución dos importes cobrados pola existencia da devandita cláusula.

Nas últimas semanas, o banco xa comunicou que o impacto previsto nas súas contas polas cláusulas chan é dun máximo duns 30 millóns, xa que, polo acordo de compravenda co FROB, leste asumirá un 85% das contías.

FORMULARIO NAS OFICINAS

Os clientes poderán acudir á súa oficina habitual ou a calquera sucursal de Abanca co seu documento identificativo e encher o formulario específico habilitado para o efecto.

O formulario debe estar asinado polos titulares do préstamo ou crédito hipotecario obxecto de reclamación, e a oficina deixará constancia da súa recepción. Non é necesario que o cliente achegar documentación adicional coa reclamación.

Unha vez entregado o formulario de reclamación, iníciase a tramitación do proceso e o servizo especializado analizará "individualmente" cada petición atendendo ao disposto no real decreto lei.

DEVOLUCIÓNS

Para responder, no sentido que proceda, Abanca dispón dun prazo máximo de 3 meses, contado desde a presentación da reclamación ou desde a posta en marcha deste servizo (caso de ser presentada con anterioridade).

Se a decisión é favorable ao cliente, informaráselle do importe a devolver. Para proceder á devolución é necesario que todos os titulares do préstamo ou crédito hipotecario obxecto de reclamación estean conformes co devandito importe e que asinen o documento de acordo, segundo apunta a entidade.

Unha vez asinado, o banco procederá á liquidación e pago da cantidade acordada, conforme ao disposto no real decreto lei. As devolucións que, no seu caso, puidésense acordar, poden xerar obrigacións tributarias e serán comunicadas á Axencia Estatal da Administración Tributaria.

FIN DO PROCEDEMENTO

Se o consumidor non está de acordo co cálculo da cantidade a devolver, ou rexeita a cantidade ofrecida, darase por finalizado o procedemento.

Pola contra, se Abanca rexeita a solicitude do consumidor, comunicaranse as razóns en que se motiva a decisión e tamén se dará por concluído o procedemento.

Ademais, se se cumpre o prazo de tres meses e o banco non realizou comunicación algunha ou non abonou de modo efectivo a cantidade ofrecida, finalizará tamén o procedemento.

As partes non poderán exercitar entre si ningunha acción xudicial ou extraxudicial, incluíndo reclamacións ante o servizo de reclamacións do Banco de España, durante o tempo en que a reclamación se sustancie.