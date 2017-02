O vicepresidente da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, Werner Kuhn, subliñou que Europa dispón de "bazas" que pode usar para protexer ao seu sector pesqueiro nas negociacións do 'Brexit' con Reino Unido, e asegurou que a saída do país non vai supor "barra libre".

Así se pronunciou nunha rolda de prensa celebrada este martes con motivo da visita dunha delegación do Parlamento Europeo á Axencia Europea de Control da Pesca, en Vigo, onde ao ser preguntado polo 'Brexit', Kuhn comentou que de momento o tema "está a abordarse, pero en termos moi xerais", aínda que augurou que "van ser negociacións interesantes".

Segundo manifestou, para Reino Unido "a situación non se presenta como que puidese acaparar todo", e incidiu en que no país anglosaxón "tamén necesitan da gran acción pesqueira de España, porque os prezos se determinan aquí".

"Non queremos que se vaian, pero eles quérense ir, entón somos nós os que queremos determinar as condicións e velar polo sector pesqueiro", remarcou, antes de ironizar con que se en Reino Unido "só queren fornecer ao seu propio mercado, se cadra terán que servir 'fish and chips' tres veces por semana por saturación do mercado".

Neste marco, Kuhn insistiu en que a posición de negociación de Europa no referente á pesca "non é desesperada", porque agora hai liberdade de circulación dos barcos británicos en augas europeas pero "iso haberá que cambialo"; ademais, Reino Unido "está implicado" en proxectos científicos europeos.

A iso, agregou que Europa se pode pór de acordo con outros países, "non ten que ser Reino Unido". Finalmente, apuntou que "non hai que fiarse" do que di Twitter nin o presidente de norteamérica: "As negociacións son concretas e imos defender o noso sector, que en España é o máis importante".

INCERTEZA

Sobre isto, o eurodeputado José Blanco, recoñeceu que hai "incerteza" e o sector pesqueiro europeo "xógase moito na negociación se Reino Unido activa o mecanismo para o 'Brexit'", pero mantivo que, en todo caso, a comisión porá "os intereses pesqueiros no centro da reunión" e buscará "unha saída que permita desenvolver a pesca con total intensidade".

Finalmente, o deputado Francisco Millán Mon, puxo en relevo que o 'Brexit' é "unha cuestión complexa" que abarca tres grandes áreas: O acceso a augas, o acceso a mercados, e os investimentos en Reino Unido. En relación ao primeiro deste tres aspectos, dixo que "hai moitos intereses en xogo" pero lembrou que "tamén os británicos pescan en augas europeas".