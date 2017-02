Amnistía Internacional convoca o 4 de marzo actos en varias localidades galegas para reclamar que se acollan refuxiados

Amnistía Internacional convocará o 4 de marzo actos en varias localidades galegas para reclamar que o Goberno central facilite a acollida de refuxiados, segundo informaron os seus responsables en Galicia.

En rolda de prensa para presentar as principais conclusións dun informe sobre a situación dos dereitos humanos no mundo, explicaron que a campaña se desenvolverá baixo a lema 'Que veñan os 17.000', en alusión ao compromiso do Executivo central.

"O Goberno español ten unha linguaxe positiva ao redor dos refuxiados, pero unha cousa é a retórica e outra a práctica", sinalou o secretario de Aministía Internacional na Coruña, Antonio Alonso, que compareceu xunto á portavoz da organización en Galicia, Marga González.

MUNICIPIOS "ACOLLEDORES"

Esta, pola súa banda, sinalou que, polo momento, Ribeira confirmoulles que se sumará a este acto, que pretenden levar a outras localidades galegas interesadas en acoller refuxiados e, sobre todo ás principais galegas.

Entre elas, a súa intención é facelo na Coruña, para o que xa se dirixiron ao Consistorio co obxectivo de que ese día se celebre un acto simbólico como "cidade acolledora".

Por outra banda, os representantes de Aministía Internacional instaron a volver a gobernos "tolerantes e democráticos" fronte a Executivos "populistas". "Con políticas de demonización do estranxeiro", sinalou Marga González, quen denunciou os "asasinatos no mundo de persoas defensoras dos dereitos humanos" e a perda destes dereitos.