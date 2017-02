Redondela concéntrase contra a violencia machista tras a morte dunha veciña nunha explosión intencionada

Corporativos e funcionarios do Concello de Redondela (Pontevedra), así como veciños da localidade, concentráronse este martes ante o consistorio para mostrar o seu rexeitamento á violencia machista, poucas horas despois de que unha muller falecese na súa vivenda da parroquia de Chapela, nunha explosión e posterior incendio supostamente provocados pola súa exparella, que tamén faleceu no sinistro.

A tenente de alcalde e portavoz do goberno de Redondela, Carmen Amoedo, manifestou o apoio do municipio "a todas as vítimas de violencia de xénero" e explicou que, coa concentración deste martes, "o pobo quere dicir xa abonda!". "Queremos medios para parar este masacre, non queremos máis vítimas, que se deixe de asasinar a mulleres", proclamou, á vez que mostrou "todas as cautelas" con respecto ao sucedido en Chapela, porque "aínda non está totalmente confirmado que sexa violencia de xénero".

A ese respecto, Amoedo sinalou que, se se confirma ese extremo, o Concello pode adoptar outras medidas para mostrar a súa repulsa e, previsiblemente, decretar varios días de loito oficial.

Pola súa banda, a concelleira de Muller e Igualdade, Teresa París, sinalou que, aínda que "todo apunta" a un caso de violencia machista, a muller falecida, María José M.G., de 50 anos de idade, non era usuaria dos servizos do seu departamento e non hai constancia de denuncias por violencia de xénero.

Teresa París confirmou, así mesmo, que o Concello puxo a disposición dos achegados da vítima, en coordinación coa Xunta, apoio psicolóxico. Así mesmo, explicou que o fillo menor da muller "está ben atendido" no domicilio de familiares próximos.

OUTRAS CONCENTRACIÓNS

Ademais do acto de Redondela, celebráronse outras concentracións de repulsa por este suposto caso de violencia machista, entre elas, a de Vigo, na que o alcalde, Abel Caballero, expresou o rexeitamento da cidade a este "asasinato" e o apoio da cidade aos familiares e achegados.

Así mesmo, houbo tamén unha concentración silenciosa na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela, e gardouse un minuto de silencio no Parlamento de Galicia.

Tamén houbo unha concentración diante da Deputación de Pontevedra, cuxa presidenta, Carmela Silva, incidiu no "masacre de mulleres" que trouxo consigo o ano 2017.

REPULSA DO CONCELLO DA CORUÑA

Igualmente, o goberno local da Coruña mostrou o seu "máis enérxica repulsa ante o asasinato machista" perpetrado este luns na localidade pontevedresa de Redondela, ademais de trasladar as súas condolencias a familiares e amigos de vítima.

Por outra banda, en cumprimento do protocolo aprobado por unanimidade dos grupos municipais no pleno de setembro de 2015, convoca á Corporación Municipal e aos traballadores a concentrarse este mércores, ás 12,00 horas, ante o Palacio Municipal de María Pita ou os centros de traballo municipais, ante os que se gardará un minuto de silencio.

Nun comunicado, a concelleira de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, incide, ademais, na "necesaria consideración das violencias machistas como un asunto de Estado". "No que levamos de 2017, xa foron asasinadas 12 mulleres, dúas delas en Galicia", lembra.

Por iso, cualifica de "feminicidio" estas mortes e insiste en que é "fundamental" que as administracións con competencias nesta materia "comprométanse, dunha vez por todas, coa sensibilización e prevención das violencias machistas, así como na atención e protección das mulleres", engade.

Pola súa banda, a Marcha Mundial das Mulleres convocou, para este mércores ás 20.00 horas, concentracións nunha ducia de localidades, entre elas, A Coruña (Obelisco), Santiago (Praza 8 de marzo), Ourense (Castañeira), Pontevedra (Audiencia Provincial), Lugo (Concello), Vigo (museo Marco), ou Ferrol (Concello).